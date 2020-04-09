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🔴 رئاسة الوزراء هل هو استحقاق عراقي شيعي ام استحقاق امريكي


 

سمارا

 

 

 المكلف الأمريكي لرئاسة الوزراء الفاشل عدنان الزرفي ينسحب من التكليف و يسلم التكليف للامريكي  الآخر العميل المخابراتي مصطفى الكاظمي المتهم الاول و على لسان جميع قيادات الحشد و المقاومة و الساسة بحادثة المطار بمقتل قادة النصر الحاج قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس  !!!

ومع ذلك نجد اجماع ساسة و قادة الشيعة بالموافقة على مصطفى الكاظمي العميل الأمريكي والغريب بالأمر هو موافقة  حتى قادة الحشد عليه رغم أنه المتهم الاول بإغتيال قائدهم و مهندسهم !!!

اقطع يدي إن كان واحد من الشعب فاهم شي من هذه اللعبة !!

كما ان الشعب و بسبب فرض الارادات الامريكية لا يعلم ان كان منصب رئاسة الوزراء فعلا هو استحقاق عراقي شيعي صرف ام انه استحقاق امريكي ؟؟؟؟ 

ثم ما هذا الصمت المطبق والغريب من قبل قادة و ساسة الحشد والشيعة حول القضية طيب وين الثار .. وين نحن لا نهزم .. وين مثلي لا يبايع مثلك.. وين لا اعطيكم بيدي إعطاء الذليل ..وين لو فوق الأرض اعزاء او تحت الأرض شهداء .. وين الهوبزة  ؟!!

لكن العتب مو عليكم العتب على من صدق بشعاراتكم الكاذبة و مشى خلفكم و قدمنا لحروبكم الزائفة فلذات اكبادنا شهداء ليتربع خسة الناس على الكراسي و المناصب يا خونة الدين و الدماء والقضية و الوطن .

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