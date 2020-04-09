الاوضاع العالمية و التحديات٣... كورونا عسكريا و أمنيا

حسن وهب علي

بسم الله الرحمن الرحيم

(و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)..

من البديهيات في تقييم أية قوة عسكرية نحتاج إلى تقييم مادي وتقييم معنوي ويجمعهما (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )

والتقييم المادي يرتكز على

١.. تعداد القوة العسكرية بكل صنوفها والجهات الساندة لها وكذلك الامنية والذي بالأصل يعتمد على عدد السكان في ذلك البلد والذي هو المعين الاحتياطي في أوقات الأزمات فمثلا أن عدد سكان الولايات المتحدة هو ربع تعداد الصين..

٢...أن اعراق واجناس الولايات المتحدة الأمريكية هي اخلاطمن جميع دول العالم فيهم الزنجي والانكلو سكسوني و الاوربي ومن بني الأصفر ومن الهنود الحمر السكان الأصليين ومن العرب والترك وتتميز الولايات الاميركية بتمركز اعراق معينة في مدينة واحدة وحتى الاحياء السكنية في المدينة الواحدة شبه مقسمة للجاليات والفئات العرقية المختلفة..وبداية تجمعهم لا تتعدى ال ٥٠٠ سنة اما امبراطورية الصين تمتد لآلاف السنين و الغالبية العظمى منهم بني الأصفر

٣.. انضباط الشعب الصيني جعلهم يطوقون هذه ازمة كورونا بتطبيقهم التعليمات الصحية بصرامة بأتباعهم الطرق الصحيحة بالاعتماد على التكنلوجيا الأمنية المطبقة مسبقا في الصين وتحويرها مباشرة لخدمة الصحة..بينما في اميركا رأينا الانفلات الأمني والغذائي وارتكاب الجرائم وفرغت محلات بيع الأسلحة من كثرة إقبال المواطنين لشراء الأسلحة . وفي أول اختبار مجتمعي تبين ضعف النظام الإميركي القائم. فلذا أن انضباط الجيش الوطني الصيني لا يقارن بجيوش أميركا لاتساع هوة الالتزام بين الشعبين .

٤...تعداد الجيش الوطني الصيني أكثر من ٢١٨٣٠٠٠ عسكري وجيش الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ١٤٨٥٠٠٠ ونضيف تعداد الجيش الهندي وهو أكثر من ١٣٢٩٠٠٠ عسكري مع ترسانة أسلحتهم التقليدية و أسلحة الدمار الشامل.

٥..واعتقد ان الدولتين غير شفافتين تجاه إعداد مرضى وقتلى كورونا ولكن بمجرد أن أعلن قائد حاملة الطائرات روزفلت عن إعداد المصابين في حاملة الطائرات روزفلت تمت إقالته إضافة الى التستر على الخسائر في الإصابات في عين الأسد في ضربة الجمهورية الاسلامية.

٦... تعتمد الجيوش في تسليحها على المصانع الضخمة ولكن بمجرد تفشي مرض كورونا أقفلت المصانع أبوابها وفي مثل هذه الحالات تتأثر الإمدادات العسكرية والمدنية..

٧..تعتمد قوة الجيوش أيضا على المساحة الجغرافية للبلد و على نوعية تضاريسها وانتشارها في القواعد العسكرية في داخل البلد وخارجه كقواعد قتالية او لوجستية ..

ونحن أخذنا الصين وأميركا مثلين لتعاظم نفوذهما وان روسيا وكوريا الشمالية ونوعا ما إيران متقاربة بالتوجه وكذلك توجهات أميركا تمثل وتتقارب مع حلفائها من محور الشر

ونقصد بالتقييم المعنوي

١... الانضباط في تنفيذ الأوامر الصادرة من القيادات العسكرية العليا

٢...التدريب العسكري

٣.. العقيدة القتالية والروح المعنوية

٤... مدى التصاق الجندي بوطنه و مدى عظمة العلاقات الاجتماعية بين أفراده واعراقه

من ههنا ننطلق لمعرفة ما يجري الآن من علاقات بين أعضاء الحلف الاطلسي فنرى

أ...علاقة تركيا في مد وجزر مع الحلف اذ تعتبر ثاني قوة بعد قوة الولايات المتحدة حسب موقع ستاتيستا الاميركية لأسباب منها بخصوص طائرات اف ٣٥ وشراء صواريخ من روسيا والتنسيق التركي مع روسيا وإيران بالشأن السوري والتدخل التركي في ليبيا والعلاقات المتوترة مع السعودية والامارات وكذلك أنها في صراع مع اليونان بشأن جزيرة قبرص منذ سبعينيات القرن الماضي والتي تعتبر القوة التاسعة عدديا في الحلف و الاختلاف بسبب الهجرة إلى أوروبا أيضا إضافة إلى التوجه العقائدي المختلف و تباين وجهات النظر في الأولويات ومنها عدم استطاعة انضمام تركيا إلى السوق الاوربية المشتركة والارث التاريخي من العداء في زمن الدولة العثمانية و عشرات الحروب بينهم

ب...علاقة فرنسا مع الحلف بالرغم من كون فرنسا من المؤسسين للحلف إلا أنه في عام ١٩٦٦ انسحبت فرنسا من الجناح العسكري في زمن شارل ديغول لتخوف فرنسا من الهيمنة الأمريكية على القرار في الحلف. وكذلك عدم استجابتها للمشاركة في الحرب على العراق عام ٢٠٠٣ إلا أنها عادت إلى الحلف في زمن ساركوزي في عام ٢٠٠٩ وأصبحت القوة الثالثة إلا أنه في زمن ماكرون ساءت العلاقة مع اميركا بوجه الخصوص بعد أن اقترح ماكرون قوة عسكرية منفصلة من دون الاعتماد على الولايات المتحدة بشكل كلي وكذلك اتهام فرنسا لأميركا بالتدخل في الشأن الداخلي من خلال تحريك مظاهرات السترات الصفر

ج...علاقات غير ودية بين أميركا و ألمانيا منذ العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر مرورا باشتراكهما كعدوين في الحربين العالميتين الأولى والثانية وتقسيم ألمانيا وحتى في أزمة كورونا هنالك مواقف مختلفة بينهما كما أشيع مؤخرا كل ذلك أثار مترسبة في نفوس الشعب الالماني

د...ايطاليا بالرغم من العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية والاتحاد الاوروبي وكونه خامس جيش بالترتيب إلا أنه بعد تفشي مرض كورونا وتقاعس الاتحاد وأميركا بمساعدتها بل و ظهور انانية تلك الدول بالاستيلاء للمواد الطبية والعلاجات لبعضها البعض في أول أزمة كبيرة ضربت دول الاتحاد جميعها بنسب متفاوتة بدات الأصوات تتعالى فيها بأعادة تقييم علاقتها مع أوربا. بحيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوات يتم فيها تنزيل علم الاتحاد الأوربي ووضع العلم الصيني بدلا عنها ووصلت المطالبة إلى التخلي عن الاتحاد الأوربي مثلما فعلت بريطانيا والتي أقدمت على تلك الخطوة رغبة منها لإرضاء أميركا وإسرائيل..

وكما قلنا سابقا هنالك تضعضع في المحور العربي والاسلامي المهادن لاسرائيل والغرب نقول أن نفس الداء وصلت إلى محور الشر قاطبة..

إذ أصبحت أميركا في موقف محرج بعد ان وقعت اتفاقا مع الد أعدائها كحركة طالبان والتي كانت تعده العدو الأول لها طيلة العقدين الماضيين مع الحركات السلفية الجهادية الأخرى والانسحاب من أفغانستان وتقليل الدعم لحلفائها وانسحاب أغلب أساطيلها من الشرق الأوسط و تسليم بعض قواعدها للجيش العراقي وإعادة تموضعها في سوريا والعراق .. واقتراحها مؤخرا اعادة ترتيب علاقتها مع العراق فمهما كانت الأسباب نعتبر ذلك مناورة لكسب الوقت او التعامل مع العراق كقسمة الغزال والارنب في المثل العربي وان بدأت المحادثات ووقعت الاتفاقيات فلن يتم ذلك مطلقا وان كانت جادة في الأمر فلتسحب جميع قواتها من العراق بما في ذلك كردستان ولاتتدخل في الشؤون الداخلية من خلال دعم وتأجيج المظاهرات مرة أخرى من خلال عملائها وخاصة بعد أن توصلت الكتل السياسية لرفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة.. والأغرب من ذلك عدم اقتناعها بالإعداد المصابة بالفيروس في العراق ومحاولة إرسال لجنة تحقق وبث الإشاعات بأصابة إعداد كبيرة وتفشي الفيروس في السجون

وكذلك انسحاب أميركا من عديد من الاتفاقيات الدولية والتي جعلت العالم على الأقل تتخوف من سياساتها وتقف موقفا متشنجا منها بعد أن تريد أخذ العالم إلى سياسة حافة الهاوية والحرب التي لاتبقي ولاتذر ...

ومقابل ذلك فأن محور المقاومة والممانعة وحلفائها واصدقائها من الصين و روسيا ونوعا ما كوريا السمالية أبدت تماسكا وتقاربا في ما بينها وكذلك تعاطفا مع الدول التي تجتاحها أزمة كورونا من دول العالم بما فيهم أميركا وأوروبا من خلال التعاون وارسال الأطباء و المساعدات الطبية الضخمة لها ..

من خلال كل ذلك بأن ضعف أميركا وأوروبا ووهن

قوتها العسكرية و خلخلة تماسكها الاجتماعي وشبه انهيار لمنظوماتها السياسية المعتمدة على الحرية المطلقة للفرد والانتخابات المبنية على السيطرة على عقول الشعوب من خلال الإعلام المضلل وبانت هشاشتها للعالم..

ونرجع إلى روايات أهل البيت بأن قبل الإمام الحجة عليه السلام يهلك ثلثي الناس او أكثر من ذلك في الموتين الأبيض والأحمر و من العبث مناقشة هذا الموضوع من دون التطرق إلى الهند أيضا باعتبار تعداده يقارب تعداد الصين واللذان يشكلان من تعداد العالم أكثر من ٣٥% وثالثهما الولايات المتحدة، ومن خلال خطبة ترمب عند زيارته الهند حرض الهندوس على المسلمين علنا وما صاحبت ذلك من شغب والاعتداء على المسلمين و ممتلكاتهم..وهكذا تقارب بين ايديولوجية ترامب الماسوني و الهندوس عباد البقر يعني ذلك اصطفاف جديد و إضافة الهند الى محور الشر بالرغم من كون الهند من دول عدم الانحياز ..

من خلال جميع ما أسلفنا ظهرت قوة المحورين المقترضين إلى العلن فلذا عند بداية الحرب الكونية الجديدة

١.. يأخذ زمام المبادرة البادئ بالهجوم انيا واعتقد ان ذلك محور الشر ثم تنقلب الموازين بشكل او بأخر

٢...لا تكون الحرب والهجمات من الحروب العسكرية التقليدية أن لم تكن من اللحظة الأولى فمن الأيام الأولى تستخدم أسلحة الدمار الشامل

٣... استخدام الأسلحة البيولوجية تكون محدودة لم لها من أثار غير منضبطة حتى على الدول المستخدمة

٤...تكون جميع الأسلحة البحرية واهنة أمام العدو وتكون الفعالية للأسلحة الفضائية والرقمية أن لم تخترق ..

٥...تكون الهجمات سريعة وأيامها محدودة بأنزال أقسى الخسائر على الطرف المقابل

٦... تظهر أسلحة ومفاحأت غير متوقعة في الهجمات المتبادلة.

٧ ...انهيار النظم الاقتصادية وقطع المواصلات والدمار الفظيع في البلدان والدول المتحاربة.

٨...ظهور قوى جديدة و تذبذب الولاءات الدولية بسرعة كبيرة ..والى أن نقترب من ذلك اليوم فعلى الأمة الإسلامية والعربية إيجاد نوع من التفاهم و إلا فلا مندم في تلك الأيام اللهم احفظ الإنسانية من خطر كابوس الحروب التي يشنها الشاذون من البشر التي تحكم الدول القوية..

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