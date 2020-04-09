المقالات

مدعي للعلم وهم من الجهل ممتلئون.. نجوم فضائيات الخديعة والشر


د.علي العمار

 

يتهافتون عليهم هنا وهناك تحسبهم ويحسبهم الواحد ممن يشاهدهم على مضض انهم الساسة الوحدانيون الذين سينقلون البلد من تخلفه الى الاشراق تحسبهم انهم مثقفوا العراق بطوله وعرضه وان غيرهم اصبح لايفقهون من الامر شيئا....!!!

مصيبتنا الكبرى اليوم اننا اصبحنا ملزمين بل ومجبرين في بعض الاحيان لنرى مايجود من افكار هؤلاء وان ننتقل من هذه القناة الفضائية اوتلك المواقع الالكترونية الى تلك لتجد بانهم جاثمين امامك هم بعض من هذا الشعب العظيم اختزل بمن يحسبون انفسهم مستشاريين او سياسيين او برلمانيين محنكين لاتفهم او تفقه منهم دون ان يلعق لسانهم وتصدح حناجرهم و عبر قنوات الفتنة وعبر صفحات التواصل الإجتماعي وهم باهليهم يطعنون بل الامر الامر والاسوأ منه انهم يطعنون بظهورهم هم ولا يتحسسون مايسببون من الالام لهم ولغيرهم وما بانفسهم .. فاعلون والله انهم الشر والسوء بعينه وخصوصا عندما تجد كثير من الجهال ينعقون بما يقولون و يرددون ما يسمعون دون وجل او خوف او ناموس اجتماعي يردعهم... ولاهم يعرفون انهم يخلطون السم بالعسل ويدسونه في اوانيهم يأكلون ويشربون ولا يعرفون صاحبهم من عدوهم ... بل هم في وهمهم قانعون كانهم سكارى وماهم بسكارى ... انهم يأسسون للارهاب الاعلامي والثقافي ويجعلون من الامن الوطني للبلاد منكشف دوما.

يستهزأ بهم الاخرين بل ويتمادون بهم اعداؤهم وشركاؤهم في الوطن الجريح لان هؤلاء المغفلين ممن يدعون العلم والسياسة وكثير منهم مدعين ادعياء بانهم اصحاب شهادات بل انهم باقلامهم ولقاءتهم المتلفزة والمقززة والتي باتت تذكرنا بايام قال فلان وتحدث علان و المصيبة الجلل و التي لايعرفونها ومتى وكيف يتكلمون ومتى يصمتون؟ بل حتى كيف يجيبون او يناورون ' بل وكيف يسحبهم مقدموا البرامج الحصرية اليومية وكانهم في هرج ومرج؟ وكانهم دمى يتحرك باشلائهم مخرج محترف للدم والقتل يتقاذفهم مقدمي برامج ادعياء تافهين وتافهات اجاد علينا غبار الزمن الفائت والضائع بهم بل انهم نكرات لايهمهم سوى ما يحصلون عليه او يستجدون منه هنا وهناك للحصول على اطراء زائف بل هم لايهمهم ان احترق العراق المهم لديهم اتخام الجيوب بالدولارات و بالفلوس الملوثة بدماءنا لايهمهم من اين جاءت او من اين اتت هذه الاموال اهي من سحت ام من حرام سوى انها من هنا او من هناك بل تاكيدا انها جاءت من امصار الطعن والخديعة ...مصيبتنا في جهالنا المتعلمين قبل مصيبتنا بجهلة العلم والدين ...

متى يصبح للبعض ..قلما حرا وراي سديد ليرحمهم الاخرين ...

قال الأمام الجواد عليه السلام لو سكت الجاهل ما اختلف الناس....

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يرونه بعيدا ونراه قريبا
مدعي للعلم وهم من الجهل ممتلئون.. نجوم فضائيات الخديعة والشر
تحليل الموقف الأمريكي
الاستبعاد . . . والإنكار  
مولاي إمامي  
شيعة العراق قوّة الوجود وتحدّي الصعاب
دعوة لقراءة كتاب
الحلم الكبير
زمان ومكان بيان فتوى الجهاد الكفائي هل هو محض صدفة ؟!
تحجيم التحدي الاكبر بالتعاون الدولي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك