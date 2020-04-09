مولاي إمامي  

ضحى الخالدي
اولاً كل عام و انت بخير
و احنه بخير بوجودك
و ثانياً اعذرنا اذا قصرنا بحقك
اتمنى هدايانا هذا العام تكون لائقة
قدّمنالك وسام و عصام العلياوي
و قدمنالك احمد مهنا و هيثم البطاط
و قدمنالك قرآن الحشد و رسول القدس
كلهم قرابين
مولاي و سيدي حتى ميلادك هذي السنة و يا ذكرى الشهيد محمد باقر الصدر و الشهيدة بنت الهدى، و ذروة المقابر الجماعية.
بحلگي مرورة مولاي هذا العيد
صار أربعين ٤٠ سنة نرمي وراهم الماء و ميرجعون!!
صحيح اللوحة من ذكريات الحرب المفروضة لكن وليدات العراق كانوا قمح المطحنة (مَا بين الإعدام على المنصة و ما بين فرق الإعدام في الخطوط الخلفية).
شبيدينا مولاي
حتى وعينا غيّبوه
مولاي
هدايانا السنة أغلى ما عِدْنا ؛ گعدنا عالرّنگات و ضلع امك الزچية.
مولاي فرهدونا الميستحون
باگوا حتى ضحكة الخجل من شفايف الحبابات
مولاي سامحني على هالحچاية بمحضرك بس اشكي لك:
سخروا منك بالساحة و گالوا عنك خرافة بحجة يريدون عدل
و شفت وحدة لابسة عباية و شايلة راية جدك الحسين و ترگص بيها بنص الشارع بحجة تريد عدل
أحچي لك بعد اكثر لو خاف أوجع گلبك؟
شفت مو زينات طلعن يمارسن الرذيلة تحت الجسر و يگولن احنه على خطى زينب (عمتك) في مساندة ثورة الحسين و يريدن عدل
اكيد انت شفت كل شي و سمعت كل شي
يريدون عدل مولاي و ميريدون الله و لا يريدوك
يريدون عدل و سوّوا كل سوايات الظالمين عبر التأريخ
يريدون عدل بس يحلّون ال ح/ش/د
زين منو يتلگّاك سيدي ؟!
مولاي اليوم عيدك غصّة بگلبي منين ما اجيبها متجي
اشعل الشمعة اتذكر الإسعاف بالعمارة و السيارات بالمطار
مولاي لَتزعل مني
بس هذا الصار عدل؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
#اجتماع_القلوب
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