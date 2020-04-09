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مولاي إمامي  


ضحى الخالدي

 

اولاً كل عام و انت بخير

و احنه بخير بوجودك

و ثانياً اعذرنا اذا قصرنا بحقك

اتمنى هدايانا هذا العام تكون لائقة

قدّمنالك وسام و عصام العلياوي

و قدمنالك احمد مهنا و هيثم البطاط

و قدمنالك قرآن الحشد و رسول القدس

كلهم قرابين

مولاي و سيدي حتى ميلادك هذي السنة و يا ذكرى الشهيد محمد باقر الصدر و الشهيدة بنت الهدى، و ذروة المقابر الجماعية.

بحلگي مرورة مولاي هذا العيد

صار أربعين ٤٠ سنة نرمي وراهم الماء و ميرجعون!!

صحيح اللوحة من ذكريات الحرب المفروضة لكن وليدات العراق كانوا قمح المطحنة (مَا بين الإعدام على المنصة و ما بين فرق الإعدام في الخطوط الخلفية).

شبيدينا مولاي

حتى وعينا غيّبوه

مولاي

هدايانا السنة أغلى ما عِدْنا ؛ گعدنا عالرّنگات و ضلع امك الزچية.

مولاي فرهدونا الميستحون

باگوا حتى ضحكة الخجل من شفايف الحبابات

مولاي سامحني على هالحچاية بمحضرك بس اشكي لك:

سخروا منك بالساحة و گالوا عنك خرافة بحجة يريدون عدل

و شفت وحدة لابسة عباية و شايلة راية جدك الحسين و ترگص بيها بنص الشارع بحجة تريد عدل

أحچي لك بعد اكثر لو خاف أوجع گلبك؟

شفت مو زينات طلعن يمارسن الرذيلة تحت الجسر و يگولن احنه على خطى زينب (عمتك) في مساندة ثورة الحسين و يريدن عدل

اكيد انت شفت كل شي و سمعت كل شي

يريدون عدل مولاي و ميريدون الله و لا يريدوك

يريدون عدل و سوّوا كل سوايات الظالمين عبر التأريخ

يريدون عدل بس يحلّون ال ح/ش/د

زين منو يتلگّاك سيدي ؟!

مولاي اليوم عيدك غصّة بگلبي منين ما اجيبها متجي

اشعل الشمعة اتذكر الإسعاف بالعمارة و السيارات بالمطار

مولاي لَتزعل مني

بس هذا الصار عدل؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

#اجتماع_القلوب

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