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الشعّارة "البعّارة" وطريقة الإشاعات آخر ما بقي لدى أذناب بطل "الحفرة" القومي


 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقافلة من الحافلات تقل عمالا أتراك متوجهين لمطار البصرة مغادرين الى تركيا، لكن الشعّارة البعّارة ذيول بطل "الحفرة" القومي استغلوا الحدث ليروجوا إن هؤلاء زوار قادمين من إيران!

وبدأت تعليقات القوم "ولد" القوم تترى منددة بهذا الإجراء التعسفي وعدم قيام حكومة البصرة المحلية بواجباتها الخاصة بحماية الحدود لتفادي مخاطر إنتشار فيروس كورونا!

أولاد "القوم" أخرجوا كل ما "بجعبتهم" من كلمات بعثية جبانة، ولا أدري هل أُستخدم هذا المقطع من قبل فضائيات السوء كدليل على حرب القادسية الأولى أم لا؟

وكيف إن الفرس المجوس استخدموا "الكوسترات" اليابانية في نقل قطعاتهم التي قادها رستم لمواجهة القائد "ابو عمر" سعد أبن ابي رقاص..

المهم إن مديرية شرطة البصرة مشكورة أصدرت بياناً بينت من خلاله حقيقة مقطع الفيديو هذا، وإن هؤلاء المساكين هم عمال أتراك وليسوا زواراً إيرانيين.

ولكن السؤال إلى متى يبقى هؤلاء يطلقوا إشاعاتهم السوداء لإرباك الوضع في البصرة أو في العراق؟

وإلى متى ينساق بعضنا خلف هذه الإشاعات بلا تثبت؟

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