بين العقيدة والوطن

سلام دليل ضمد

يجمع فقهاء المذاهب على عدم صحة الحديث النبوي (حب الوطن من الايمان) بل هناك من قال انه يعارض الشريعة الإسلامية ومنهم من قال هذا من العصبية والقبلية والمناطقية التي لا يقرها الشرع الإسلامي إلا المذهب الجعفري فقد ورد الحديث في كتاب سفينة البحار الجزء ٢ وبغض النظر عن سند الحديث فقد قال اغلب علماء المذهب بعدم تعريف الوطن بالحدود الجغرافية فمنهم من قال هو مكان الولادة وطبيعة المخلوق أن يكون حنينا لمكان ولادته

(احن الى يوم عبوس عصبصب

تتوق له نفسي حنين الاباعر )

ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك وقال انه الوطن الإسلامي الكبير من اندونيسيا شرقا وحتى موريتانيا غربا . اما انا اقول الوطن هو المكان الذي تستوطنه أن كان في ارخبيل البرازيل أو نيوزلاندا وعليك كمسلم أن تحترم القوانين بل وتظهر اخلاقك الإسلامية الحقيقية اما أن تعارض الدين مع العقيدة وهذا ما يلقى فيه البعض غيا فقد قال عز من قائل(الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها )

وقال أيضا (أن ارضي واسعة فأياي فأعبدون) وبالتالي لا وطن أمام العقيدة في النظام الإسلامي فداعش وتنظيم القاعدة ليسوا من العراقيين أو الشاميين وان قال أحدهم أن هذه التنظيمات تشكلت بأسباب ليست عقائدية فهناك الكثير من الذين قاتلوا في أفغانستان وبلاد ما وراء النهر كسيف خطاب وشاميل باسييف وبن

اما نحن وأقصد(الشيعة ) أن اندلعت الحرب فنقسم لثلاث رجل ارتضى أن يسوق فرسه لينعم بالخير والأكل مع معاوية ادسم وآخر مال إلى جانب التل وهذا قال فيه أمير المؤمنين ع

كثير ممن لم ينصروا الباطل ولكنهم خذلوا الحق وأما الثالث فهو عمار الذي قتلته الفئة الباغية الذي قال والله لو سبقونا لسعيفات هجر لما شككت أننا على حق وكذلك أردت أن أذكر أشهر خائن لوطنه إلا وهو الحر بن يزيد قائد من قواد جيش الكوفة فعندما استل القوم سيوفهم في حرب بين الحسين بن علي ع الحجازي وبين يزيد بن معاوية أمير الشام راح يخير نفسه بين الجنة والنار ولم يكترث لخيانة الكوفة ولا لجيشه ولا لملذات الدنيا وراح مكبلا للحسين ع اي عميل انت و اي خائن رحمك الله سيدي

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