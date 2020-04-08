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ماذا تريد ايران من العراق ،،؟


حسام الحاج حسين

 

سؤال مهم للمتابعين والمحللين والخبراء السياسيين المختصين بالشأن الأقليمي والدولي .

والجواب عاده يكون حسب البيئه السياسية والاجتماعية للمحلل او الخبير حيث يسوق ادلة على مايؤمن به من وحي الخيال او الاعلام او التاريخ ويضع الهدف الايراني من العراق الى ابعد حتى من عصر الرسول ص .

حيث يعيدنا الى العصر الساساني وربما الاخميني وفتح بابل على يد كورش .

كل هذا يعتبر نسيج من الخيال والحقد ولا يهدي الى سبيل الحق .

٢٥٠٠ من الشاهنشاهية كانت تنظر للعرب نظرة دونية لحسابات الانثربولجيا والاستعمار والاستعباد

لكن ايران بعد الثورة الاسلامية تغيرت بشكل كبير وحدث فيها تحول تاريخي مهم جدا يخدم الاسلام والمسلمين اكثر من خدمة للعرق الفارسي واحلام الامبراطوريات القديمة التي كانت تنظر الى العرب كخدم وتابعين لكسرى وسكان الصحراء هم اعداء الحضارة كما يقول جوزفيوس المؤرخ الروماني .

اعتلى الامام الخميني ره وانصاره سدة الحكم في اقوى دولة في الشرق الاوسط وسيدة المنطقة وشرطي الخليج كما يقول كيسنجر .

في غمرة هذا التحول المهم الذي كان اقرب الى حلم المستضعفين بعد سقوط كسرى .

وقف النظام البعثي وشن حربا شعواء تستنزف الثورة الفتية طوال ٨ سنوات وتحت شعار (الفرس المجوس ) يغفلون ١٤٠٠ عام من الاسلام ويعيدونهم الى عبادة النار

ايران تنزف طوال سنوات الحرب والحصار الامريكي الغربي والعربي القاسي ويساق الناس تحت اعلام الجهل القومي والطائفي البغيض

بمباركة امريكية وصهيونية وعربية رجعية .

ايران لاتريد من العراق ان تعود الى حقبة حزب البعث وترفع شعارات المجوسية والصفوية لكن بثوب جديد وصيغة اقرب الى اشباع الجهل الديني عند بعض الناس .

ايران لاتريد من العراق ان يعود اداة بيد الاستكبار العالمي لتصفيه حسابات دولية لصالح الكيان الصهيوني والذي لاينجو الا بتقسيم وتمزيق الدول الاسلامية .

ايران لاتريد ان تزداد ثقافة الكراهية المدفوعه الثمن لتتحول الى عقيدة الحرب مع الجمهورية الاسلامية .

ايران لاتريد ان يتحول العراق الى قاعدة امريكية واسرائيلية وتدفع بالشعب العراقي نحو القادسية المجيدة الثالثة .

لان المحركات نفسها والادوات نفسها والنتيجة معروفة مسبقا وهو دمار البلدين .

ان لا يشكل العراق خطرا على ايران كما كانت طوال ٨ سنوات .

هذا ما تريده ايران من العراق .

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