اسرار تراجع المشهد الامني والسياسي الامريكي في العراق

◾.. مراقب.

- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠الامريكان مقبلون على انتخابات وهذا اوجب تخفيف التوتر بينهم وبين الحشد والتراجع عن خيارات الضربة العسكرية اواي تهديد .

-....... تسربت اخبار انهم لاجل تهيئة الاجواء السياسية للانتخابات القادمة في امريكا لايوجد لديهم اصرار على الزرفي ولكن الامر مازال يخضع للحوار.

- .........يهم الامريكان الان في العراق الحوار لاجل عدم التعرض للقواعد الامريكية لان الامريكان بسبب ظروفهم الصحية والمالية والانتخابية لا يرجحون خيار الرد العسكري سيما وان ترامب كان عازما عليه الا انه تراجع عنه وترك للحوار مجالا واسعا لذا ابلغ الحكومة العراقية بضرورة الحوار والتوصل الى اتفاق حول مستقبل القوات الامريكية .

- .........بعض فصائل المقاومة اعتبرت تراجع امريكا عن الضربة, وفتح باب الحوار فرصة امام الحكومة العراقية للضغط على المفاوض الامريكي لسحب كافة قواته .

-......... بيان الفصائل ال (9) منهم عصائب اهل الحق بسبب تلك المعطيات واستعداد امريكا للحوار وتراجعها عن قرار الحرب لذا كان البيان خاليا من قرار الحرب بل معلقا على شرط الحرب من قبل امريكا.

- ....... انكفاء دور الجوكر في العراق جاء بسبب انتشار الكورونا الا انهم قبل هذا تم تبليغهم بان الموقف الامريكي قد تغير نحو المفاوضات.

- .......... بعض قيادات الكتل السياسية الشيعية ادركوا الوضع الامريكي لذا هم يسيرون باتجاه تعضيد الموقف الشيعي والخروج من الازمة السياسية من خلال جمع البيت الشيعي.

-........ امريكا تحاول بطرق شتي اقناع الحكومة العراقية بالحوار وبنفس الوقت يبحثون عن وسطاء لايصال رسائلهم الى القادة في الحشد لاقناعهم بان الموقف الامريكي قد تغير ولابد من الحوار لنزع فتيل الحرب والرد والرد المتبادل وان امريكا تريد ابلاغ قادة المقاومة بانها عازمة على ((جدولة خروج القوات الامريكية من العراق )).

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