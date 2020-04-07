المقالات

غرباء في اوطانهم


🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

● [[ الفقر في الوطن غربة ]] ●

الفقر لغة : هو العوز والحاجة .

الفقر اصطلاحا : هو حالة بها الشخص لايملك الممتلكات المادية أو المبلغ المالي العادي أو المقبول اجتماعيا .

الفقير شرعا : هو من لايجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ،والمراد بالعيال من يعولهم عادة ولايقتصر على زوجته واولاده .

تعريف الغربة لغة : هو البعد

الغربه تصطلاحا : هو البعد عن الوطن

والبعض يصنفها بحسب المنظور العام والخاص ،فيعطي للعام غربة الوطن ،ويعطي للخاص غربة النفس بتفاصيل ليس محلها .

محل الشاهد : بعد هذه المقدمة الايضاحية البسيطة نرجع الى قول الامام علي بن ابي طالب علية السلام المعبر عن الفقر في الوطن بالغربة فاستخدم ( ع ) ،اللفظ الواقعي للفقر و اللفظ المعنوي المجازي للغربه ، لان واقعا مافائدة اخيك وعشيرتك وجارك ومنطقتك وحكومتك عندما لاتحس بعوزع او تساهم في شيء من رفعه او تحسنة ،فالغربه الحقيقية عندما تكون الناس من حولك ولاتلتزم بدينها وسنة رسولها واله الاطهار بتعامل معك ومساعدتك والوقوف بجانبك ، الغربة الحقيقية عندما تفكر وتفكر بجوع عائلتك وانت بين المسلمين او المؤمنين ويكون الجواب تفكيرك الحيره من تفريج هم عوزك ،الغربة الحقيقة عندما تكون وسط اهلك واصدقائك وتكون في نظرهم غريب لايعينوك على عوزك وحاجتك ، الغربه الحقيقية عندما يترجم التزامك بالدين وعدم السرقة والفساد وتعيش ضمن الضوابط الشرعية والوطنية ويفسرها من يحيط بك بأن هذا غباء ويجب ان تشاركهم الفساد لتعيش ، وحبك لوطنك مصلحة وانت ضائع بين تلك المصطلحات ...

يا ابناء العراق الشرفاء

ونحن نعيش ازمة الفايروسات

الله الله بتراحم بينكم ولايعيش الكاسب غريبا بينكم او صاحب العوز تكاتفوا تقاسموا سبل العيش اليوم يوم الدين والعربية الاصيلة ، بأن يعين بعضنا بعضا  اصحاب الاملاك بكافة اصناف ومسمياتها ساعدوا ناس بالايجارات ، التجار والشركات واصحاب الاموال لاتتدخروا وانفقوا فهي مرحلة لاينفع تنجوا وحدك فاما ان نعيش كلنا او سنموت يجب علينا الرجوع لرحمة الله تبارك وتعالى ليرحمنا ويزيح هذا البلاء عنا .

اسال الله حفظكم ورعايتكم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق بلد الرافدين من الفساد إلى الفوضى..«الشهيد الصدر "ره" وحديثه عن دنيا هارون الرشيد»
عشرون نقطة لصالح  المفاوض العراقي لإخراج القوات الاجنبية من البلد ؟
اسرار تراجع المشهد الامني والسياسي الامريكي في العراق
من يقوى على إزاحة الطبقة السياسية (الفاشلة) بالعراق  وما هي البدائل المتاحة؟
اتفاقية الصين قبل وبعد كورونا.
غرباء في اوطانهم
فايروس كورونا  فرصة ذهبية لا اغتنام وقت الفراغ  
وافق شن طبقة
الحرب العالمية الصامتة
الحرس الوطني الامريكي و الاستعداد لمواجهة فايروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك