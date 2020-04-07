غرباء في اوطانهم

🖋 الشيخ محمد الربيعي

● [[ الفقر في الوطن غربة ]] ●

الفقر لغة : هو العوز والحاجة .

الفقر اصطلاحا : هو حالة بها الشخص لايملك الممتلكات المادية أو المبلغ المالي العادي أو المقبول اجتماعيا .

الفقير شرعا : هو من لايجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ،والمراد بالعيال من يعولهم عادة ولايقتصر على زوجته واولاده .

تعريف الغربة لغة : هو البعد

الغربه تصطلاحا : هو البعد عن الوطن

والبعض يصنفها بحسب المنظور العام والخاص ،فيعطي للعام غربة الوطن ،ويعطي للخاص غربة النفس بتفاصيل ليس محلها .

محل الشاهد : بعد هذه المقدمة الايضاحية البسيطة نرجع الى قول الامام علي بن ابي طالب علية السلام المعبر عن الفقر في الوطن بالغربة فاستخدم ( ع ) ،اللفظ الواقعي للفقر و اللفظ المعنوي المجازي للغربه ، لان واقعا مافائدة اخيك وعشيرتك وجارك ومنطقتك وحكومتك عندما لاتحس بعوزع او تساهم في شيء من رفعه او تحسنة ،فالغربه الحقيقية عندما تكون الناس من حولك ولاتلتزم بدينها وسنة رسولها واله الاطهار بتعامل معك ومساعدتك والوقوف بجانبك ، الغربة الحقيقية عندما تفكر وتفكر بجوع عائلتك وانت بين المسلمين او المؤمنين ويكون الجواب تفكيرك الحيره من تفريج هم عوزك ،الغربة الحقيقة عندما تكون وسط اهلك واصدقائك وتكون في نظرهم غريب لايعينوك على عوزك وحاجتك ، الغربه الحقيقية عندما يترجم التزامك بالدين وعدم السرقة والفساد وتعيش ضمن الضوابط الشرعية والوطنية ويفسرها من يحيط بك بأن هذا غباء ويجب ان تشاركهم الفساد لتعيش ، وحبك لوطنك مصلحة وانت ضائع بين تلك المصطلحات ...

يا ابناء العراق الشرفاء

ونحن نعيش ازمة الفايروسات

الله الله بتراحم بينكم ولايعيش الكاسب غريبا بينكم او صاحب العوز تكاتفوا تقاسموا سبل العيش اليوم يوم الدين والعربية الاصيلة ، بأن يعين بعضنا بعضا اصحاب الاملاك بكافة اصناف ومسمياتها ساعدوا ناس بالايجارات ، التجار والشركات واصحاب الاموال لاتتدخروا وانفقوا فهي مرحلة لاينفع تنجوا وحدك فاما ان نعيش كلنا او سنموت يجب علينا الرجوع لرحمة الله تبارك وتعالى ليرحمنا ويزيح هذا البلاء عنا .

اسال الله حفظكم ورعايتكم .