الشيوعية تتنفس..!

▪عباس خالد

بعد احتواء الصين لفايروس كورونا التي هي بؤرة الوباء وانتشاره للعالم وهي الأخرى كذلك موجه لها إتهام بنشر الوباء بعد أمريكا.

وبطبيعة هذه الدولة التي تعتبر ثلث سكان العالم والاسيون بطبيعة مجتمعاتهم نشطة وفعالة ويتماهون مع التحولات بشكل دراماتيكي....

مايلفت نظرني ويذكرني ومانقرءه تاريخيا في ابان الصراع الماركسي الإسلامي في العراق وطبيعة الحوار والنقاش كان الشيوعيون مغرمين ومولعين بالجدل بطرح أفكار ماركس ولينين والخ ويعتبرون الإتحاد السوفيتي وموسكو قبلتهم وآخر ماتوصل له الفكر السياسي الانساني نتج عنه هذا النظام الشيوعي.

اليوم النغمة عادت إلى الصين والتغني بانجازاتها وتاريخها وامبراطوريتها حتى كاد الكثير يدعو

ينسى هويته منهم المعجب وهذا طبيعي ومنهم من تأثر وإذا الصين طرحت فكرة التدخل وتأسيس أحزاب سنشاهد ذلك قريبا!!

لكن الأعم الأغلب بغضا بأبيه كما في الحرب البارده الدول العربية تدعم المعسكر الاشتراكي ضد أمريكا.

يحتاج من مفكرينا واعلامينا ومثقفينا أن لا نفقد البوصلة بكثرة التغني بانجازات بكين وقبله موسكو ونعطي انطباع الفراغ الفكري القاتل والاستلاب...ونصير مثل(الكّرعة تسولف بوصف شعر بت عمها )