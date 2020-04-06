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رسالة من "المجاهدين" إلى الإدارة الأميركية


 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ هذه رسالة حقيقية من مجاميع المجاهدين الحقيقيين الذين خبرتم بعضهم وهم يوجعون طاغيتكم صدام ضرباً مبرحاً، وخبرتموهم مرة أخرى وهم يردون عدوان زمرة داعش الإرهابية ببسالة عجزت عنها -في بعض الأوقات- ترسانتكم المتغطرسة، رسالة من المجاهدين الذين لم تخدعهم زخارف الدنيا ولم تغرهم المناصب ولا المكاسب، من المجاهدين الذي عرفوا الله ومشوا في طريقه تبارك وتعالى وتحملوا ما تحملوا من مشاق في هذا الطريق "طريق ذات الشوكة" من مجاهدين يمشون بين الناس بلا حمايات ولا حُجّاب، يلبسون ما يلبس الناس ويأكلون ما يأكل الناس يتدرعون بتقوى الله تبارك وتعالى وقلوبهم كزبر الحديد وهم على أتم الإستعداد للتوثب مرة أخرى كلما دعت الحاجة لذلك..

المجاهدون الشرسون الذين كانوا يطوون الفيافي مشياً على إقدامهم يقطعون مئات الأميال يحملون بنادقهم ومنشوراتهم لا يزالوا في الثكنات يدركون أنكم "أمريكا" العدو الأول ولن يتوانوا في منازلتكم لا على طريقة "جريدي" العوجة ولا على طريقة بعض الأخوة السياسيين ربعنة بل على طريقتهم الخاصة التي تطورت واكتسبت من الخبرات والمهارات ما قد يعجزكم أكثر هذه المرة..

هؤلاء المجاهدون لا يقاتلون على الطريقة الإفتراضية،  سيكونوا اشباحاً ترعبكم ولن تهنئوا ابداً، طياراتكم المسيرة وصواريخكم الموجهة وعملائكم وعميلاتكم لن تجدي نفعاً، المجاهدون عرفوا كما في السابق قواعد اللعبة وعلموا يقيناً أين يضربوكم بمقتل فأخشوهم..

فأخشوهم..

فأخشوهم..

الرسالة التي كتبتها موقعة بدماء:

- ابو نصيف الفرطوسي.

- ابو جلال المنصوري.

- ابو سجاد البغدادي.

- ابو منتظر الأسدي.

- ابو زين العابدين الإمارة.

- ابو مجاهد المالكي.

- ابو حبيب السكيني.

- ابو وارد الشغانبي.

وآخرين..

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