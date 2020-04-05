نحو اصلاح النظام لتحسين الطاقة الكهربائية

سلام الربيعي

لا اريد ان اخوض في اغوار وتفاصيل ودهاليز وحيثيات تحسين وضع الطاقة الكهربائية لكن اختصرها في هذه النقاط من الاساسيات.

1/ يجب ابعاد وزارة الكهرباء عن شبح المحاصصة الحزبية وجعلها دكانا للاسترزاق

لانها ذات طابع فني وهندسي بحت . وسبب اللاخفاق الكبير هو الكتلة او الحزب الذي تكون من حصته هذه الوزارة تنظر اليها كوجبة دسمة لفترة الاستيزار . من خلال المناصب والاستثمارات والعقود والتجهيز والصيانة وما تحقق من اموال لتلك الجهة الحزبية للوزير وبناء دولة عميقة . لضمان استمرار السيطرة والهيمنةعلى المفاصل المهمة والمواقع الرئيسية.ولا يمكن ان ننجح الوزارة بتقديم الخدمة الكاملة. بدون اعطاء الفرصة والدعم للاختصاص والكفائة والنوعية في الادارة والقيادة

2/ السير بخطى متلازمة و متوازية في وقت واحد في هذه القطاعات.

قطاع الانتاج

قطاع النقل

قطاع التوزيع

حتى يتم نجاح قطاع الانتاج لتصريف انتاجه يجب ان تكون هناك خطوط ناقلة للضغط العالي

ومحطات تحويلية تتناسب مع كمية الانتاج .

وكذلك هناك خطوط ومحطات تحويلية ومحولات للتوزيع. لتصريف الاحمال باقل نسبة من الضياعات

أ/ قطاع الانتاج

يجب التركيز على انشاء

· المحطات الحرارية

· تفعيل المشاريع المتوقفة منذ سنوات.

· وفي حالة الاستثمار ان نعتمد محطات عملاقة مثل محطة الزبيدية الحرارية. يستلم المستثمر ارض خالية وهو ينفذ عليها.

· بناء المحطة

في حال صعوبة الاستثمار مع قلة الموارد المالية علينا بالعمل

بنظام الدفع بالاجل.

# المحطات الغازية#

تفعيل العمل بنظام الدورة المركبة (الكومباين سايكل ) الزيادة نصف الانتاج بكلفة قليلة. واعتماد الغاز المحلي و بالتنسيق والتخطيط مع وزارة النفط

#الطاقةالشمسية#

· العمل على انجاح وتشجيع منظومات الطاقة الشمسية واعطائها اهتمام خاص وتفعيلها على المنازل وتشجيع البنوك والمصارف لاقراض المواطنين لتنصيب هذه المنظومات في المنازل والوزارت والمعامل

· انشاء مزارع لخلايا منظومات الطاقة الشمسية في كل مكان لتوفر البيئة المناخيةالمناسبة

ب/ قطاع النقل

يجب تطوير الخطوط الناقلة ذات الضغط العالي بما يتناسب مع التطور العالمي والتكنلوجيا الحديثة وانظمة النقل المتطورة والمحطات التحويلية مع الخطوطالناقلة للقدرات العالية لاستيعاب كميات الانتاج وتقليل نسبة الضائعات .كما حصل في العام الماضي كان الانتاج العام 19 الف ميكا واط لم تتمكن الخطوط الناقلة من استيعاب هذا الانتاج .

وفقط انتاج المنطقة الوسطى كان 8000 الف ميكا واط

ج/ قطاع التوزيع

· العمل على استبدال جميع الخطوط الناقلةالهوائية بخطوط ارضية توزيع تحت الارض

(اندر گراوند) لتقليل الضياعات وضمان عدم التجاوز على الشبكة .

· توفير محولات توزيع ضغط واطئ وتفعيل معمل تصليح المحولات

· تفعيل الجباية كما هو معمول في كل العالم .والعراق ارخص تعريفة كهربائية قياسا بدول الجوار

· نشر ثقافة الترشيدلأننا نفتقر الى هذه الثقافة ولدينا الاسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية ومياه الشرب بشكل كبير نحتاج الى اعادة النظر فيه مع انفسنا

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