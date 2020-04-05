المقالات

نحو اصلاح النظام لتحسين الطاقة الكهربائية


سلام الربيعي

 

لا اريد ان اخوض في اغوار وتفاصيل ودهاليز وحيثيات تحسين وضع الطاقة الكهربائية لكن اختصرها في هذه النقاط من الاساسيات.

1/ يجب ابعاد وزارة الكهرباء عن شبح المحاصصة الحزبية وجعلها دكانا للاسترزاق

لانها ذات طابع فني وهندسي بحت . وسبب اللاخفاق الكبير هو الكتلة او الحزب الذي تكون من حصته هذه الوزارة تنظر اليها كوجبة دسمة لفترة الاستيزار . من خلال المناصب والاستثمارات والعقود والتجهيز والصيانة وما تحقق من اموال لتلك الجهة الحزبية للوزير  وبناء دولة عميقة . لضمان استمرار السيطرة والهيمنةعلى المفاصل المهمة والمواقع الرئيسية.ولا يمكن ان ننجح الوزارة بتقديم الخدمة الكاملة. بدون اعطاء الفرصة والدعم للاختصاص والكفائة والنوعية في الادارة والقيادة

2/ السير بخطى متلازمة و متوازية في وقت واحد في هذه القطاعات.

قطاع الانتاج

قطاع النقل

قطاع التوزيع

حتى يتم نجاح قطاع الانتاج لتصريف انتاجه يجب ان تكون هناك خطوط ناقلة للضغط العالي

ومحطات تحويلية تتناسب مع كمية الانتاج .

وكذلك هناك خطوط ومحطات تحويلية  ومحولات للتوزيع. لتصريف الاحمال باقل نسبة من الضياعات

أ/  قطاع الانتاج

يجب التركيز على انشاء

·        المحطات الحرارية

·        تفعيل المشاريع المتوقفة منذ سنوات.

·        وفي حالة الاستثمار ان نعتمد محطات عملاقة مثل محطة الزبيدية الحرارية. يستلم المستثمر ارض خالية وهو ينفذ عليها.

·        بناء المحطة

في حال صعوبة الاستثمار مع قلة الموارد المالية علينا بالعمل

بنظام الدفع بالاجل.

# المحطات الغازية#

تفعيل العمل بنظام الدورة المركبة (الكومباين سايكل ) الزيادة نصف الانتاج بكلفة قليلة. واعتماد الغاز المحلي  و بالتنسيق والتخطيط مع وزارة النفط

#الطاقةالشمسية#

·        العمل على انجاح وتشجيع  منظومات الطاقة الشمسية واعطائها اهتمام خاص وتفعيلها على المنازل وتشجيع  البنوك والمصارف لاقراض المواطنين لتنصيب هذه المنظومات في المنازل والوزارت  والمعامل

·        انشاء مزارع لخلايا منظومات الطاقة  الشمسية في كل مكان لتوفر البيئة المناخيةالمناسبة

ب/  قطاع النقل

يجب تطوير الخطوط الناقلة ذات الضغط العالي بما يتناسب مع التطور العالمي والتكنلوجيا الحديثة وانظمة النقل المتطورة والمحطات التحويلية مع الخطوطالناقلة للقدرات العالية لاستيعاب كميات الانتاج وتقليل نسبة الضائعات .كما حصل في العام الماضي كان الانتاج العام 19 الف ميكا واط لم تتمكن الخطوط الناقلة من استيعاب هذا الانتاج .

وفقط انتاج المنطقة الوسطى كان 8000 الف ميكا واط

ج/    قطاع التوزيع

·        العمل على استبدال جميع الخطوط الناقلةالهوائية بخطوط ارضية توزيع تحت الارض

(اندر گراوند) لتقليل الضياعات وضمان عدم التجاوز على الشبكة .

·        توفير محولات توزيع ضغط واطئ وتفعيل معمل تصليح المحولات

·        تفعيل الجباية كما هو معمول في كل العالم .والعراق ارخص تعريفة كهربائية قياسا بدول الجوار

·        نشر ثقافة الترشيدلأننا نفتقر الى هذه الثقافة ولدينا الاسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية ومياه الشرب بشكل كبير نحتاج الى اعادة النظر فيه مع انفسنا

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البيت الشيعيّ السياسيّ / أسس البناء وقيام الدولة.
رجال الحشد من مواجهة داعش الى الفايروسات
حلم مع صدام
سالفة ورباطها..!
قصة العراق
الكاظمي بعد الزرفي .. معايير الاختيار
زمن الكورونا..
نحو اصلاح النظام لتحسين الطاقة الكهربائية
انقلاب في بغداد ..!
كورونا يسقط أقنعة الغرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك