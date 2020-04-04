المقالات

هل هناك تغيرات على مستوى النظام الدولي بعد هجمة فايروس كورونا؟!


عباس خالد

 

 

ليس  بهذه السهولة يتم التغير والتحول، وحتى الصين وروسيا الدول التي تعارض الهيمنة الأمريكية هي أكثر الأطراف المستفيدة من النظام الدولي التي أقرت أغلب  قواعده أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وأن الصين ذات التأثير الإقليمي القوي والحضور الدولي وظفت ستراتيجيتها الإقتصادية والاستثمارية في ضل التواجد الأمريكي العسكري في المنطقة من خلال تعهد الأخيرة حماية مصادر الطاقة عسكريا.

 وروسيا والصين والاتحاد الأوربي غير مستعدين بفرض قواعد جديدة بل يؤثرون في مرحلة التقييم في المرحلة القادمة ما بعد كورونا وممكن تحدث تعديلات على القواعد تعكس مصالح الدول القوية أكثر ؛مع بروز تحديات مشتركة وسيتم التركيز على الاتفاقيات بين هذه الدول حول الأسلحة النووية، والبايلوجية التي اظهرت قدرت الصين في التصدي لهذه الحرب الإفتراضية وتصدت إليها بجدارة ،دون طلب العون وانتصرت بصمت، وصدرت تجربتها للعالم من خلال مبادرتها وتوزيع خبرتها على الدول، معززة بدعم لوجستي لاحتواء الفايروس المشكوك به فعل فاعل.

ولإعادة صياغة قواعد الصراع والنظام الدولي أو تعديل قواعد تنسجم مع بروز قوى عظمى بعد انحسار الهيمنة الأمريكية وتبدد مواردها في الحروب وقيادة العالم وتحدي فايروس كورونا والأزمة والإقتصادية ودخول العالم بالركود .

وللالتفاتة المهمة برز قوة إيران الجمهورية الإسلامية وقابليتها لامتصاص الأزمات واستعداها الإستراتيجي رغم محاصرتها إقتصاديا ،وسياسيا.وحتى صديقاتها الصين وروسيا لم يكن لهم موقف علني بكسر الحصار أو الدعم  بل الصين تماهت واذعنت للقرار الأمريكي بوقف استيراد النفط من إيران   رغم هناك دعم غير علني لمد يد العون وعلاقات إقتصادية وحتى هذا الدعم هو مصلحة إقتصادية ،قومية صينية ولا تحسب في إطار تحالف استراتيجي صيني، لكن إيران ؛استطاعت أن توظف عناصر قوتها  لاحتواء الأزمات والحفاظ على قدرتها للتصدي لعمليات الاستهداف الشاملة وهذا في الحسابات المادية يعتبر نجاح لمثل ظرفها .

إن ما  نشاهده لايمكن أن نعتبره تحول بل إعادة تقييم وتعديل قواعد أكثر اشراكا في صياغة القرارات الدولية وأكثر الزاما بالتصدي للأزمات المشتركة وسيكون هناك تحول نحو البحوث العلمية الدقيقة بعد أن اخترق فايروس كورونا كل الأنظمة العسكرية...أما السيناريوهات البديلة فهذه الدول لديها مؤسسات دولة منتظمة  ومراكز دراسات مستقبلية استشرافية تتنبأ بهذه الأزمات والخسائر محددة ومحسوبة مسبقا وليس بهذه السهولة تتنازل عن هيمنتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية حد أقل في المدى القريب .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل هناك تغيرات على مستوى النظام الدولي بعد هجمة فايروس كورونا؟!
أسبروا غورها ؛لانريد العراق ساحة لتصفية الحسابات..!
الامريكان والدور التامري الخبيث في العراق
ملف قسد في الأيام القادمة
الذات الانساني يحبس انفاسه
الحرب الامريكية مع ايران !
البعث كان ولا يزال وسيبقى "عدونا"
اعانة الجائر في ايام الحصار الدائر
حكام السلطة..وحب الدنيا
عصبة الثائرين علامة من السماء تستنفر "الأمريكان "..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك