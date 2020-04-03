فتوى الجهاد الكفائي وأثرها في تأسيس الحشد الشعبي بعد أحداث ٢٠١٤ في العراق

حيدر الطائي

ونحن على قرب الذكرى السابعة على صدور فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابي وللحفاض على العراق وشعبه ومقدساته ضد هذا التنظيم الإرهابي. ارتأينا أن ننجز بعض الحلقات الخاطفة التي نحاول تبيانها إلى الناس ولتكون هذه الفتوى حية مطرزة بوسام الفخر والاعتزاز إلى أمد الدهر وتكون محل قانون تاريخي حافل من تاريخ العراق العريق

[نبذة عن المد التكفيري]

الحلقة الأولى

يُعد الفكر التكفيري أكبر المخاطر التي يُهدد العالم الإسلامي بل والعالم بشكلٍ عام. لأنه فكر يكفر الآخرين. مسلمين وغير مسلمين ويدعوا إلى إشاعة القتل والرعب بوصفها أسلوبٌ لإجبار الآخرين على الخضوع لسلطتهم. وهم يُقسٍمون العالم إلى قسمين (دار إسلام ودار كفر وحرب) دار الإسلام هي التي يُطبّق فيها حكم الشريعة الإسلامية التي يؤمنون بها هم. وماعداها دار كفر. يقول أبو عبد الله المهاجر وهو أحد منظري الجماعات التكفيرية في كتابه "فقه الدم" (إن الإسلام لايفرق بين مدني وعسكري. إنما يفرق بين مسلم وكافر. فالمسلم معصوم الدم أيًا كان. فيما الكافر مُباح الدم أيًا كان١)

وهو يذهبُ إلى جواز قتل جميع أصناف الكفار من النساء والصبيان والشيوخ ويرى المهاجر مشروعية في قتل الكفار بكل ما يمكن من السلاح حتى لو اختلط بهم من لايجوز قتله من المسلمين. ويتحدث عن مشروعية قطع الرؤوس

يقول ( الله أمر بضرب رؤوس الكفار والمشركين وأعناقهم٢)

والكفار عند أصحاب الفكر التكفيري هم كل من يختلف معهم في الرأي أو الإجتهاد وفي مقدمتهم المسلمون. يقول محمد بن عبد الوهاب (ان المسلمين أكثر شركا وكفرا من الكفار الذين قاتلهم رسول الله حيث المشركين يخلصون في الشدة والرخاء. فينبغي مقاتلتهم أكثر من مقاتلة الكفار في زمان رسول الله٣) وفعلا كانت الحركة الوهابية وزعيمها التكفيري حكم السيف في المجتمعات الإسلامية. ثم إنه قسم ديار المسلمين إلى ديار إيمان وديار كفر. فديار الإيمان هي التي تقع تحت تحت سلطانه. أما ديار الكفر فكل بلد لم تدخله الدعوة الوهابية أو كان قبر لنبي أو ولي. فحكم على بلاد العراق ومصر بالكفر لأن فيها قبور أولياء صالحين.

. .. يتبع...

{مصادر البحث}

١. صحيفة الأخبار اللبنانية/WWW.a;_ akhbar. Com

٢. المصدر نفسه ☝️☝️

٣. الأسس الدينية للاتجاهات السلفية/ كريم السراجي ص٩٢

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