لا قيمة لوطن بلا مواطن

سلام الربيعي

جميع الدول الكبرى والعظمى . بكل امكانياتها البشرية والمالية ومؤسساتها الصحية الرصينة

في الولايات المتحدة الصين وبريطانيا والمانيا وسويسرا وايطاليا واسبانيا والدول الاسكندنافيا. بما تملك من كوادر متقدمة واجهزة متطورة وكفائات. م تستطيع ان تقف امام هذا المارد الذي لايرى بالعين المجردة .

هذا من حطم وهدم اعتى واكبر قوة عسكرية واقتصادية وبشرية في العالم. وعطل معظم المؤسسات التي انهارت بين ليلة وضحاها.

المواطنين المرضى لم يجدوا لهم مكان في المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية.

وصل بهم الحال الى التفاضل بين المرضى لمن هو اصغر سنا حيث انتهت الانسانية وطغت المصلحية.ناهيك عن اعداد الموتى الكبير وتوقف الحياة والاقتصاد والطيران واغلقت الحدود بكل منافذها .

وبات الاقتصاد العالمي بين قاب قوسين او ادنى نحو الانهيار .

لاينفع مال ولا بنون..اينفع المال ولا القوة العسكرية ولا الوجاهة ولا الادوية او العلاجات كل شئ انتهى وتوقف.

الحل هو: اتفق الجميع ان تطويق الفايروس وعدم انتشاره فقط

وهذا ياتي من خلال.

1/ حظر التجوال

2/والحجر المنزلي لغير المصابين

3/والحجر الصحي للملامسين

4/والعزل الصحي للمصابين

5/ التنظيف والتعقيم المستمر

وبهذا نجحت الصين في السيطرة على تطويق الڤايروس والانتهاء من هذه الازمة.

تواني واهمال باقي الدول الاوروبية وامريكا وبريطانيا جعلهم ينهارون بسرعة فائقة وفقدوا الكثير من الارواح.

تحمل المسؤولية والشعور بالانسانية بحق انفسهم ومجتمعهم ووطنهم ومواطنهم جعل الصينيين من تجاوز المحنة

نحن في العراق لا توجد لدينا مؤسسات صحية كافية ولاكوادر بشرية كافية.

جزء من مطالبنا في التظاهرات .

هو تحسين الواقع الصحي وتوفير المستشفيات والادوية. رغم هذه الامكانات البسيطة والظروف الصعبة تصدى ابطال الصد في الخط الاول .

الكوادر الطبية والصحية نرفع لهم القبعة على بطولاتهم وعملهم الدؤرب ليلا ونهارا .

ليبعدوا عنا شبح الموت بصدورهم من اجل انقاذ الروح البشرية. وانبرت القوات الامنية لتطبيق الحظر للتجول وسهرهم ليل نهار. وابطال الحشد الشعبي هبوا لتعقيم وتعفير المناطق والمؤسسات والمدارس. ورجال المرجعية وخدام المواكب الحسينية واهل الخير الميسورين .

اخذوا دورهم في التكافل الاجتماعي . بتوزيع المواد الغذائية الاساسية للعرائل المتعففة والفقيرة ومحدودي الدخل.

واجب المواطن ان يلتزم الحظر وان يلتزم الحجر المنزلي للحد من انتشار هذا الڤايروس . وهذا يوجب علينا

#تكليف شرعي

#تكليف وطني

#تكليف اخلاقي

#التكليف الشرعي يحتم علينا المحافظة على انفسنا وعلى ارواح الاخرين والالتزام بتوجيهات المرجعية التي توجب علينا الالتزام بتعليمات خلية الازمة .

وقد عطلت المرجعية صلاة الجمعة وهي واجب شرعي. اما الزيارة فهي مستحبة اصلا يجب ان نوقفها لانها تكون سبب بانتشار المرض وغيرهذا يعتبر رياء ولايمكن تقديم الواجب

على المستحب.

#التكليف الوطني يحتم علينا ان نحافظ على ارواح المواطنين حتى نحافظ على الوطن ولاقيمة لوطن بلا مواطن.

لذا يجب علينا تطبيق القوانين والانظمة الصادرة من خلية الازمة الصحيةللمحاف على روح المواطن.

#التكليف الاخلاقي يلزمنا ان نطبق مانرضاه لانفسنا نرضاه لغيرنا علينا احترام الاخرين والمحافظةعلى ارواحهم لانهم اباؤنا وامهاتنا واخواننا وابناؤنا وبناتنا واخواتناواصدقاؤنا.

احترام ارواحهم مقدس والمحافظة عليهم وعلى ارواحهم من خلال التزامنا الكامل بالحظر وعدم تجاوز التعليمات. علينا ان نحافظ على وطننا من سراق ارواح مواطننا الذي سرق احلامنا وامانينا يريد ان يسرق ارواحنا وارواح محبينا

من يريد ان يكسر الحظر يريد ان ينشر الموت بيننا ويريد ان يقتلنا بايدينا

احذروا الجهلة

احذروا قليلي الوعي

احذروا النفوس الرخيصة

حافظوا على ارواحكم وارواح محبيكم واهلكم لنعبر الازمة ونرجع سويا للمطالبة يحقوقنا المشروعة لنبني عراقنا. هناك من يدفعوا الاموال من خارج مدنكم ومحافظاتكم ليقتلونكم بايديكم.

العراق والعراقيين امانة في اعناقكم. فلاتفرطوا بهذه الامانة..التزموا التعليمات الصحية والحظر المنزلي.

الله الله الله

احفظ العراق واهله