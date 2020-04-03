المقالات

لا قيمة لوطن بلا مواطن


سلام الربيعي

 

جميع الدول الكبرى والعظمى . بكل امكانياتها البشرية والمالية ومؤسساتها الصحية الرصينة

في الولايات المتحدة  الصين وبريطانيا والمانيا وسويسرا وايطاليا واسبانيا والدول الاسكندنافيا. بما تملك من كوادر متقدمة واجهزة متطورة وكفائات. م تستطيع ان تقف امام هذا المارد الذي لايرى بالعين المجردة .

هذا من حطم وهدم اعتى واكبر قوة عسكرية واقتصادية وبشرية في العالم. وعطل معظم المؤسسات التي انهارت بين ليلة وضحاها.

المواطنين المرضى لم يجدوا لهم مكان في المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية.

وصل بهم الحال الى التفاضل بين المرضى لمن هو اصغر سنا حيث انتهت الانسانية وطغت المصلحية.ناهيك عن اعداد الموتى الكبير وتوقف الحياة والاقتصاد والطيران واغلقت الحدود بكل منافذها .

وبات الاقتصاد العالمي بين قاب قوسين او ادنى نحو الانهيار .

لاينفع مال ولا بنون..اينفع المال ولا القوة العسكرية ولا الوجاهة ولا الادوية او العلاجات كل شئ انتهى وتوقف.

الحل هو: اتفق الجميع ان تطويق الفايروس وعدم انتشاره فقط

وهذا ياتي من خلال.

1/ حظر التجوال

2/والحجر المنزلي لغير المصابين

3/والحجر الصحي للملامسين

4/والعزل الصحي للمصابين

5/ التنظيف والتعقيم المستمر

وبهذا نجحت الصين في السيطرة على تطويق الڤايروس والانتهاء من هذه الازمة.

تواني واهمال باقي الدول الاوروبية وامريكا وبريطانيا جعلهم ينهارون بسرعة فائقة وفقدوا الكثير من الارواح.

تحمل المسؤولية والشعور بالانسانية بحق انفسهم ومجتمعهم ووطنهم ومواطنهم جعل الصينيين من تجاوز المحنة

نحن في العراق لا توجد لدينا مؤسسات صحية كافية ولاكوادر بشرية كافية.

 جزء من مطالبنا في التظاهرات .

هو تحسين الواقع الصحي وتوفير المستشفيات والادوية. رغم هذه الامكانات البسيطة والظروف الصعبة  تصدى ابطال الصد في الخط الاول .

الكوادر الطبية والصحية نرفع لهم القبعة على بطولاتهم وعملهم الدؤرب ليلا ونهارا .

ليبعدوا عنا شبح الموت بصدورهم من اجل انقاذ الروح البشرية. وانبرت القوات الامنية لتطبيق الحظر للتجول وسهرهم ليل نهار. وابطال الحشد الشعبي هبوا لتعقيم وتعفير المناطق والمؤسسات والمدارس. ورجال المرجعية وخدام المواكب الحسينية واهل الخير الميسورين .

اخذوا دورهم في التكافل الاجتماعي . بتوزيع المواد الغذائية الاساسية للعرائل المتعففة والفقيرة ومحدودي الدخل.

واجب المواطن ان يلتزم الحظر وان يلتزم الحجر المنزلي للحد من انتشار هذا الڤايروس . وهذا يوجب علينا

#تكليف شرعي

#تكليف وطني

#تكليف اخلاقي

#التكليف الشرعي يحتم علينا المحافظة على انفسنا وعلى ارواح الاخرين والالتزام بتوجيهات المرجعية التي توجب علينا الالتزام بتعليمات خلية الازمة .

وقد عطلت المرجعية صلاة الجمعة وهي واجب شرعي. اما الزيارة  فهي مستحبة اصلا يجب ان نوقفها لانها تكون  سبب بانتشار المرض  وغيرهذا يعتبر رياء ولايمكن تقديم الواجب

على المستحب.

#التكليف الوطني  يحتم علينا ان نحافظ على ارواح المواطنين حتى نحافظ على الوطن ولاقيمة لوطن بلا مواطن.

لذا يجب علينا تطبيق القوانين والانظمة الصادرة من خلية الازمة الصحيةللمحاف على روح المواطن.

#التكليف الاخلاقي يلزمنا ان نطبق مانرضاه لانفسنا نرضاه لغيرنا علينا احترام الاخرين والمحافظةعلى ارواحهم لانهم  اباؤنا وامهاتنا واخواننا وابناؤنا وبناتنا واخواتناواصدقاؤنا.

احترام ارواحهم مقدس والمحافظة  عليهم وعلى ارواحهم من خلال التزامنا الكامل بالحظر وعدم تجاوز التعليمات. علينا ان نحافظ على وطننا من سراق ارواح مواطننا الذي سرق احلامنا وامانينا يريد ان يسرق ارواحنا وارواح محبينا

من يريد ان  يكسر الحظر يريد ان ينشر الموت بيننا ويريد ان  يقتلنا بايدينا

احذروا الجهلة

احذروا قليلي الوعي

احذروا النفوس الرخيصة

حافظوا على ارواحكم وارواح محبيكم واهلكم لنعبر الازمة ونرجع سويا للمطالبة  يحقوقنا المشروعة  لنبني عراقنا. هناك من يدفعوا الاموال  من خارج مدنكم ومحافظاتكم ليقتلونكم بايديكم.

العراق والعراقيين امانة في اعناقكم. فلاتفرطوا بهذه الامانة..التزموا التعليمات الصحية والحظر المنزلي.

الله الله الله

احفظ العراق واهله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا التقى الزرفي بالغانمي ويار الله؟!
رئيس وزراء من الطرف الثالث
أمريكا مهزومة في عراق المجاهدين دوما وابدا 
فتوى الجهاد الكفائي وأثرها في تأسيس الحشد الشعبي بعد أحداث ٢٠١٤ في العراق
لا قيمة لوطن بلا مواطن
تكليف عدنان الزرفي باطل حسب الدستور
عن المتغير بعد جائحة كورونا
الفايروسات وجبل احد 
الانسانية الامريكية المفقودة في تاريخها
العراق على أبواب انقلاب سياسي أم عسكري ـ  القسم الأول
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك