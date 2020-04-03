كسر حظر التجوال تعمد بتهديد أرواح العراقيين

✍️ إياد الإمارة

▪ هناك دعوات مبطنة مستمرة من قبل عدد من وسائل الإعلام (فضائيات، مواقع تواصل إجتماعي) لكسر حظر التجوال في العراق وتحديداً في مناطق معينة دون سواها، سبب الدعوة لكسر حظر التجوال في العراق من قبل الجهات المعادية التي تمول وسائل الإعلام هذه واضح جداً، وهو رفع الحاجز الأهم الذي يمنع تنفشي فيروس كورونا في هذا البلد محدود الإمكانات، وبالتالي فإذا ما تفشى الفيروس فسوف تكون العواقب وخيمة جداً..

هذه الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي ومَن يقف خلفها التي لم تكن في يوم من الأيام الى صف العراقيين تدرك جيداً مغبة ما تقوم به من أعمال اقل ما يقال عنها أنها غير أخلاقية وغير إنسانية وقد تندرج في قائمة الأعمال الإرهابية التي تمارس ضد العراقيين، هي لا تتصرف عفوياً بل على أساس أجندة مرسومة من قبل الدوائر المعادية للشعب العراقي (مخابرات وسفارات دول العدوان)، لذا نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية بضرورة ملاحقة هؤلاء ولجم تعدياتهم غير المبررة على العراقيين.

حظر التجوال واجب وطني وأخلاقي وإنساني وشرعي في مثل هذه الظروف خصوصاً في العراق، كما أن التكافل الإجتماعي وضرورة أن يتعهد ويتفقد بعضنا بعضاً بنفس أهمية ومسؤولية الحظر.

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