العراق ابو الدنيا

هيثم الخزعلي

هناك تعتيم إعلامي كبير على حضارة العراق وفرادته مرة بتقصير أبنائه ومرة أخرى لوجود فيتو صهيوني يمنع ذلك. فنشاهد ان الأفلام الأجنبية تمجد بالفراعنة واليونان والرومان وهناك تجاهل كبير لكل الحضارات التي حكمت العراق، فأكد كانت أول إمبراطورية في التاريخ حكمت بلاد ما وراء النهر وتركيا والشام والعراق الى مصر العليا، وسومر واشور وبابل العظيمة، وكلها حكمت مناطق غرب اسيا، وكان سكان العراق يسمون بالنبط والنبط تعني النبع وأعتقد لان منبع البشرية من العراق، فأدم كان في العراق ونوح وإبراهيم وكل البشرية من نوح، اما الفرس فخرجو من أكد وبنوا بيرسيا بولس واصبحت بلاد فارس.

والعرب القحطانيين هم سكان سبأ الأولى التي ذكرت في القرأن وكان مقرها في الثرثار وبعد زوال دولتهم لقحط أصابهم برواية الإمام الصادق عليه السلام، هاجروا الي الجوف ثم اليمن واسسوا سبأ الثانية، والعرب العدنانيين هم ذرية اسماعيل بن إبراهيم الخليل سلام الله عليهما، والكنعانيين هم أو بني إسرائيل هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ع، والروم هم أبناء روم بن عيص بن إسحاق، وقد سئل أمير المؤمنين عن اصل العرب، فقال نبط العراق، قالوا وقريش؟ قال نحن قوم من النبط من كوثا..

ناحية النيل، وفي رأى تصحيف كوفه، كما أن كل لغات الأرض لا تتجاوز مفردات اي لغة منها ٩٠٠ الف مفردة، بإستثناء العربية التي بلغت اكثر من ١٣ مليون مفردة، وما هي حاجة الأعرابي الذي يعيش في الصحراء لكل هذه المفردات، وكل ما حوله خيمة وسماء وفرس وسيف وغيرها قليل، عمق اللغة يشير الي حضارة امتدت لالاف السنين، ولا اعدو كونها لغة العراقيين ونقلها اسماعيل ع الي الجزيرة.

وقيل اول من تكلم بالعربية اسماعيل ولا أريد أن اعدد منجزات العراقيين الحضارية فما كشف منها لحد الان لايتجاوز ٥٪ من آثار العراق ويكفيك ان تعلم أن المدن العراقية القديمة كانت بها مدارس وشبكات تصريف مياه، وشبكة تصريف المياه في بابل تعمل لحد الان، وفي آخر اختبار دي ان ايه اجراه احد العلماء الروس، اثبت ان ذرية ابراهيم ع تتركز في وسط وجنوب العراق بنسبة ٨٧٪ وبعدهم الشعب اليمني بنسبة ٧٥٪من ذرية ابراهيم ع وهذا ما يثبت ان اهل اليمن هاجروا من العراق وليس العكس.

كما أن سكان العراق القديم عندما جاء الفتح العربي لم تتبخر هذه الاقوام على رائ الدكتور الوردي، ولكنها اندمجت بالقبائل العربية التي جاءت من الصحراء العربية فهي أصلها، كما أن بعض قبائل العرب تمددت في بلاد الإسلام وسكنت هناك وذابت في شعوب تلك الأرض وحملت هوية أهلها، فيكفيك ان تعلم بأن معنى اسم دولة طاجيك ستان يعني بلاد طئ.. كما أن الهاشميون وهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتشرين في كل بلاد الإسلام.

ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية اسماعيل ع ابو العرب واول من نطق بالعربية، وإذا كان ادم نزل في العراق وعاش ومات فيه، ونوح عاش ومات في العراق، واصل العرب نبط العراق، وأهل البيت عليهم السلام من نبط العراق، والفرس والروم والكنعانيين وكل من رجع لنوح ع بل لأدم عليه السلام، فأجزم بأن العراق ابو الدنيا.. وما ذكرته قطر من بحر....