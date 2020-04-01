المقالات

الحرب النفسية بأيدينا..!


سلام الربيعي

 

 للاسف الشديد  الكثير منا ومن الاوعي؛ بدأ بتنشيط الحرب النفسية والمحبطة للمعنويات وزرع حالة الياس وفقدان الامل وانعدام الثقة، بما حوله وبدا يكون بيئة حاضنة ومروجة اكثر من الصعاليك انفسهم نتيجة قلة الوعي والعصبية وعدم التأني والموضوعية في قراءة الموضوع اصلا .

فضلا عن قراءة الواقع من جميع الجوانب الايجابية والسلبية ومدى تاثيرها على المتلقي وقوة وقعها على العقل الجمعي من خلال ما نغذيه من نشو او كتابة او تعليق.

على الاخوة الاحبة والاخوات الفاضلات عدم الرد او نشر المواد المسمومة التي هي مادتهم الحربية الاولى ومجرد طرحها يتلاقفها شبابنا وشاباتنا من غير قصد او من باب التحذير لنا او للاخرين او من باب التعصب المذهبي او القبلي  لنتعصب للعراق والعراقيين

اولا حتى يكون ايجابيا وفيه طاقة كامنة لزراعة الامل والقوة وكسر الاحباط النفسي والمعنوي

الطرح السلبي سيكون مادة دسمة وشهية وسريعة الانتشار.

ارى من باب اولى  ان نتوجه الى ابراز  نشاطات وافعل حقيقية لأبطال  القتال في الخط الاول مع العدو وهم كوادرنا الطبية والصحية بكل اصنافهم والحشد المقدس.

في هذه المحنة بشعورهم بالمواطن الفقير ومعاناته وما يقومون به من خدمات جليلة من تنظيف وعمليات التعقيم والتعفير في المناطق الفقيرة والأماكن العامة والخاصة ورعاية المرضى  والمسنين.

 وكذلك نبرز دور  المواكب الحسينية والشرفاء والخيرين  من اصحاب المروءة في تذكر اخوانهم المعوزين وأصحاب الدخول البسيطة ليسدوا حاجاتهم اليومية للعيش الكريم وتوصيل الخدمات الى بيوتهم.

وهذا فضل من الله من به على عراقنا من رجال نخوة وغيرة وشهامة  والدور الاول والأخير والمحرك الرئيسي لكل هذه الجهات الخيرة المضحية، هي صمام الامان مرجعيتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في تقديم الخدمات والرعاية الطبية من المواطن والى المواطن من دون الاعتماد على الحكومة في اكثر الاحيان ديمومة نشر الوعي والتثقيف الصحي.

حفظ الله العراق واهله

حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة

حفظ الله حشدنا المقدس

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علم حتى اهل البادية والريف قد مضى عصر التخويف
الحرب النفسية بأيدينا..!
هل ستسحب أمريكا جيشها إلى الداخل لمواجهة جائحة كورونا؟!
جلسة مع الذات في الحَجرِ المنزلي
الدين…العلم…المنقذ…كورونا
مناورات أميركا بين الحرب النفسية والواقع أسبابها.. تداعياتها.. غاياتها.
تمسكنا بمدرسة الامام الحسين طريق النجاة والانتصار
تطبيق حظر التجوال يسهم في القضاء على كورونا
النفي والإثبات
رسائل متعددة ونية مبيتة...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك