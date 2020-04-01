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هل ستسحب أمريكا جيشها إلى الداخل لمواجهة جائحة كورونا؟!


 

✍️ إياد الإمارة

 

▪أمريكا تعيش وضعاً صعباً في مواجهة جائحة كورونا التي تستشري بشكل متسارع في هذا البلد المترامي الأطراف، وأخبار عن ملاحقة الجائحة لحاملة طائرات امريكية وهي في عرض المحيط، وقائد الحاملة يقول لا سبيل لعزل المصابين الذين يناهز عددهم المائة ولا جدوى إلا بنقلهم خارج الحاملة إلى مشافي على اليابسة..

قرارات الرئيس الأمريكي وتصريحاته تبين أن امريكا ليست على ما يرام و ليست  التي تصورها لنا هوليود قوة لا تقهر تعيش بحالة مثالية جداً، النظام الصحي غير محكم، والجريمة قد تتسبب بمزيد من المتاعب في أمريكا، مع ذلك نحن نتمنى لأمريكا ولكل شعوب العالم التخلص من هذه الجائحة، وتزعجنا وتحزننا كل الأخبار التي تتحدث عن تفاقم الجائحة في أي مكان من العالم بلا استثناء، في الوقت الذي نؤكد فيه إننا نختلف مع السياسية الأمريكية إختلافاً كبيراً ونعتبر تلك السياسات "عدوانية" في المنطقة تجر إلى كثير من الخلافات التي قد تصل حد الصِدام..

حديثي عن إحتمالية أن تقوم امريكا بسحب قواتها التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم أو بعض هذه الجيوش لتستخدمها في مواجهة الجائحة التي تحتاج إلى مسعفين وقوات تفرض حظر التجوال وتوفر الأمن، وهذا غير مستبعد اذا استمر التفشي بهذا الشكل المرعب، انا لا استبعد هذا الإجراء لأسباب، منها خشية أمريكا على جيوشها من مناطق الجائحة في العالم، و كذلك حاجة أمريكا لهذه الجيوش اذا ما تفاقمت الأوضاع، وقد يكون الوضع الإقتصادي المتردي هو الآخر سببا لأن تقوم أمريكا بسحب هذه الجيوش.

سوف لن تفقد الأماكن التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي الأمن إذا ما قررت سحبه، سوف لن تكون هناك معارك وحروب ولا تهديدات من أي نوع، واتوقع العكس سيكون العالم أكثر أماناً وسلاما بدون هذه الجيوش التي تثقل أمريكا ودول أخرى توجد فيها القوات الأمريكية أو إنها داعمة لوجود هذه القوات في أماكن معينة تثقلها بمصاريف إضافية لا مبرر شرعي أو إنسانية لإنفاقها على الطريقة الأمريكية، وسواء إنسحبت الجيوش الأمريكية من هذه المناطق وعادت الى داخل أمريكا أم لم تنسحب فإن الشعوب الحرة والحكومات الشرعية المخلصة لا تخشى من هذه الجيوش ولا يرعبها صوت دوي الطائرات الإمريكية أو مزنجراتها وتبقى متسحلة بشرعيتها وحُسن أدائها.

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