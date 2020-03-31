المقالات

حشدنا المؤمن الرسالي هم رجال العراق الصالحون


حسن المياح

 

الحشد المؤمن الرسالي الصلب جبل أشم , راسخ ثابت , لا أميركا ولا كل هيلها وهيلمانها بقادر على أن يحرك الحشد الثابت المستقر , ولا الحشد يهتز أو يريم .

ما كان لله خالصآ فهو ثابت مستقر , ...... وينمو .

فلا تخاف ولا تخشى دركآ على من صمد على عقيدة لا إله إلا الله .

أما الزبد والزابدون المزبدون فسادآ وظلمآ ونهبآ وطغيانآ وفرعنة , والفقاعات المنتفخة المنتفشة المتورمة جحودآ وإنتقامآ وإبتعادآ عن منهج الله تعالى ,  فيذهبون جفاء , وما يمكث في الأرض إلا من إعتصم بعقيدة لا إله إلا الله .

القادة المؤمنون الصلب الممتحنون موجودون ومتوفرون ; ولكن الذي حكم وظلم وأجرم وإستأثر وهمش وإنتقم , هو الخافي والحائل والحاجب لإولئك الصالحين , وهو الذي حجز من هو أصلح وأتقى وأورع وأثبت وأشجع وأعلم وووو منه , لطغيان غريزة حب الذات ووساوسها وإنزلاقاتها على عقلية الحاكم الظالم , مما دفعه لتنحيته بلطجة وتهديدآ وتسقيطآ .

ولا تخلو الأرض من حجة بإرادة الله وتخطيطه وإذنه وحكمته .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كفى استهتارا بالعراق أرضاً وشعباً..!
حشدنا المؤمن الرسالي هم رجال العراق الصالحون
الأزمات وتأثيرها على المعادلات الدولية
يا انصار الامام الحسين
قراءة في الوجه الاخر لوباء الكورونا .
أكلينيكيا القرار العسكري الامريكي
قصة ما هو كائن وما سيكون..!
أستراتيجية امريكا الدينية في تدمير بابل(العراق)
تكليف الزرفي والخيارات الصعبة
التعرف على مدعي المهدوية الكاذبة...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك