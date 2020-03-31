حشدنا المؤمن الرسالي هم رجال العراق الصالحون

حسن المياح

الحشد المؤمن الرسالي الصلب جبل أشم , راسخ ثابت , لا أميركا ولا كل هيلها وهيلمانها بقادر على أن يحرك الحشد الثابت المستقر , ولا الحشد يهتز أو يريم .

ما كان لله خالصآ فهو ثابت مستقر , ...... وينمو .

فلا تخاف ولا تخشى دركآ على من صمد على عقيدة لا إله إلا الله .

أما الزبد والزابدون المزبدون فسادآ وظلمآ ونهبآ وطغيانآ وفرعنة , والفقاعات المنتفخة المنتفشة المتورمة جحودآ وإنتقامآ وإبتعادآ عن منهج الله تعالى , فيذهبون جفاء , وما يمكث في الأرض إلا من إعتصم بعقيدة لا إله إلا الله .

القادة المؤمنون الصلب الممتحنون موجودون ومتوفرون ; ولكن الذي حكم وظلم وأجرم وإستأثر وهمش وإنتقم , هو الخافي والحائل والحاجب لإولئك الصالحين , وهو الذي حجز من هو أصلح وأتقى وأورع وأثبت وأشجع وأعلم وووو منه , لطغيان غريزة حب الذات ووساوسها وإنزلاقاتها على عقلية الحاكم الظالم , مما دفعه لتنحيته بلطجة وتهديدآ وتسقيطآ .

ولا تخلو الأرض من حجة بإرادة الله وتخطيطه وإذنه وحكمته .