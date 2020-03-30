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الكورونا نذر ورسل توعية للإنسان والناس


حسن المياح

 

أيتها الأصنام البشرية المنخفضة السافلة التافهة , ويا أيها الأوثان الأوثان التابعة المتعاقبة , ويا أيها المتصنمون الإمعات الأذناب الأتباع الذيول المستعبدة , إعلموا أنكم كلكم جبناء خائفون حقراء مرتعدون , مهازيل تائهون سائبون كالكلاب المسعورة الفارة من الأسود الغاضبة , تحسبون كل لمسة جسد أو حائط أو إنسان أنه حامل فايروس كورونا , الذي حجمه لا يرى بالعين المجردة . وهذا حالكم في الدنيا وحال أصنامكم المرتعشة الخاوية التي لا قدرة لها على أن تمسك أو تسيكر على بطنها ولا على مثانتها إذا أرادت أن تفرغ حملها من الخوف والإرتعاد والإرتعاش والإضطراب , فتدبرها على وفي ثيابها . فبماذا تشمخرون وتفاخرون وتتمجدون ...???

بزعانف جبانة زاحفة فارة خائفة , أو ببنات آوى شاردة مطاردة .

فكيف بكم يوم يقوم الحساب فأين تفرون , وأين تذهبون , ولات حين مندم أو قبول توبة أو رأفة في رجوع .

إفهموها على حقيقتها , ولا يغرنكم بالله الغرور , لأن وعد الله حق , وعليه لا تغرنكم الحياة الدنيا , ويمتطوكم زعانف هزيلة رذيلة مجرمة تافهة جبانة بوالة على عقيبيها , وتتخذون منها أصنامآ ألهة , أو أوثانآ مقربة لهبل واللات والعزى ....???

عوا .... نعم يجب أن تعوا على أنفسكم ما دام في الحياة بقية , وإرجعوا الى بارئكم الذي خلقكم , وهو  الذي يقومكم , ولا ترتدوا أسفلين لكعآ مهانين مستحمرين مستعبدين يمتطيكم من لا يملك لنفسه نفعآ ولا ضرآ ولا لكم مغفرة ولا عذرآ , يوم يقوم الحساب .

إنها ( الكورونا ) نذر لك أيها الإنسان , وأيها الناس .

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