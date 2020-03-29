مسالة اختيار مواقع العزل الصحي وغيرها كيف تتم؟

د .علي العمار

من منطق الكلام العلمي والمبني على اسس رصينة واضحة ومحكمة .

ان موضوع اختيار او مسالة التوقيع ولاي نشاط اكان اقتصادي او خدمي وخصوصا عندما يتعلق الامر واذاما اريد اختيار مواقع العزل الصحي للامراض والأوبئة الخطيرة وغيرها عافاكم الله شرورها وخصوصا تلك المواقع الخطيرة والمؤثرة لاحقا على صحة الانسان يجب ان يخضع لجملة اسس موقعية وبيئية شديدة الحذر كما ان موضوع اختيار النشاط يجب بل ويتطلب ان يخضع الى دراسات تسمى بدراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية لما (قبل وخلال ولما ) بعد الاثر البيئي والاصحاح البيئي والموقعي وتأثيراته المحتملة وعلى عدة انطقة محددة مكانيا ...وبعدة عتبات (العتبة نقصد بها هنا المحددات الطبيعية والبشرية) والتي تشتمل على مجموعة من الاسس منها: البعد عن اقرب تجمع سكاني قائم اومحتمل وكذلك البعد عن الطرق الرئيسية والفرعية والقرى والتجمعات المبعثرة وكذلك عن مجرى الانهار والبحيرات وخطوط الطاقة وبمختلف انواعها الكهربائية كخطوط الضغط العالي والفائق او خطوط الطاقة الخاصة بنقل وتوزيع اومحطات الوقود وخطوط نقل او مشاريع الماء الخام والصافي وكذلك عن مواقع الطمر الصحي للمخلفات بانواعها وكذلك مواقع الاراضي الزراعية والمشاريع المرتبطة بالنشاط الزراعي كالدواجن وبحيرات الاسماك او مشاريع الخزن او العلف وكذلك مواقع الانتاج او التحري المعدني او الاستخراجي انها مسالة غاية فيالدقة لابد ان تخضع الى تفسيرات علمية ومنطقية من ذوي الاختصاص من مخططي المدن والاقاليم وذوي الشان بالموضوع حصرا ...

لا ان يخضع الى اجتهادات شخصية اوتمريرا لدواعي دعائية او لمزايا بغية لاستفادات لاحقة خاصة او لاعتبارات اجتماعية وشخصية او نتيجة ضغوطات من جهات ادارية متنفذةومن جهات معينة في سبيل تمرير هذه الامور والتي للاسف كثير منها يمرر وفي ظروف لم تخضع لهذه الاعتبارات العلمية في توقيع او اختيار الانشطة الملائمة موقعيا انه موضوع يخص المجتمع برمته لا اكثر ولا اقل ...

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