فوبيا الحشد الشعبي. ؟!

عباس خالد

إن تبلور قوة عسكرية عقائدية بوقت قصير ودحرها اعتى منظمة إرهابية وعصارة الفكر المنحرف والمدعومة من أكبر وأقوى المخابرات الدولية....استطاعت هذه القوة العقائدية(الحشد الشعبي ) أن تسجل معجرة في حرب الضد النوعي وخاضت حرب شاملة، ومركبة من حيث مسرح العمليات والتكتيك العسكري وتنوعت حركاتها..حرب شوارع..حرب صحراء..حرب غابات واحراش..حرب جبلية ومغارات..وحرب استخدمت فيها أنواع السيناريوهات الترهيبية في أساليب القتل من قبل الإرهاب الداعشي المدعوم دوليا وآخر تقنية في الحرب النفسية في الإعلام وتصوير الأحداث نقل مباشر والتأثيرات..لكن من كان الند والضد لها الانتي بايتك..كان الحشد معجرة حقيقية وشكل فوبيا لكل الجيوش المتواجدة داخل العراق تفاجئ الجميع والغى خطط الجميع والكل يتذكر ويعرف أن أهداف امريكا في العراق وطريقة دعمها لهذه المنظمات في دحر الخصم وبدأت بدحر الإتحاد السوفيتي بتشكيل طالبان والقاعدة وغيرت خريطة المنطقة بهذا الأسلوب لكن في الجولة الثانية اختلفت العملية والصورة الحشد يختلف لعدة معطيات كما ذكرنا عقائدي تسلح بشعارات أهل البيت بمساحة أدوارهم في التصدي وكان الصخرة التي تحطمت عليها طموح وأهداف أمريكا والسعودية وإسرائيل ومن في الداخل حليف لهذه الدول حاقدا ومنقادا وخسيس وعميل الخ....لذلك ترك الحشد والتآمر عليه وعدم دعمه وإسناده قانونيا ودستوريا بشكل إطار صلب ومتجذر واساسي في المؤسسات العراقية واعتباره تأسيس مفخرة للأجيال مثل مايفتخر البعض بتاريخ الجيش العراقي الذي ترك ذكرى مرة للمواطن في الاعتقالات والابادة والانتفاضة والحروب التي دفع ثمنها الشعب وإذا نلتمس العذر كان بقيادة دكتاتور..أما الحشد كل أدوات تأسيسه ،وأهدافه ،وأساليبه وانتصاراته، وتضحياته، نظيفة أصيلة انطلق من أهداف عقائدية وطنية لا احد يختلف عليها حتى العدو .

لذلك أصبح ظاهرة معجزة تناولتها كل مراكز الدراسات الإقليمية والدولية وتمنت الدول أن يرزقها الله بهكذا جيوش وقوة التحفت البرد والحر والتراب وشدت الحزام على البطون وحققت ما لم تحققه أي قوة لاتاريخيا ولاحاضرا ولا مستقبلا ستكون قوة تأتي مثلها....الكلام لا تكفيه الأقلام والورق وتتعب من يستخدم الكيبورد للتلفون مثلي وتعجز الادباء والبلغاء بالتعبير عن بطولات وصولات وتضحيات الحشد الشعبي..لذلك أصبح يشكل فوبيا لكل الأعداء وأولهم الصهاينة والقوى الكبرى الذي هدد هيمنتها...إن التفريط بالحشد هو موت للعراق والتفريط بالعزة والكرامة سؤال لماذا نخاف أن نكون أقوياء؟ ؟ يجب أن يتطور الحشد ويصبح قوة شاملة ستراتيجية ويصبح تجربة عالمية في الجيوش والقوى الأمنية..اليس هم عراقيون يستحقون التكريم والثناء والحب..ماهي مبررات وأسباب من يرفضون أن يكون الحشد قوة وطنية دققوا بأهداف ونوايا هولاء ستجدون ليس لهم موقف مشرف في المحن وازمات العراق..ودققوا بتاريخهم.

الحشد أصبح له إطار دستوري وهذا مكسب والحفاظ عليه وتطويره واجب وطني أما الاخطاء التي يعتبرها الآخر اخطاء ممكن علاجها ومن يريد حل الحشد فهذا عدو مدفوع الثمن..جوهر الحشد عقيدته التي تأسس من أجلها أما الهيكلية واعطاء له دور فهذه مسلم بها اما مبادراته فمستمرة في كل المجالات الوطنية. لاتتركوا الحشد لوحده موقفهم لايعادل بأي شئ موقفهم يعادل بالعراق. وتطويره واجب عيني وليس كفائي .