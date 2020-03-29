الحرب النفسية القائمة منذ تكليف عدنان الزرفي..

نورالخاقاني

حول الهجوم الامريكي والحرب الخاطفة والانزال الجوي وقتل قادة اموال الصحف الامريكية لبث اخبار واشاعات حول حرب قريبه .

٢- وكالات اخبارية محلية تبث الاخبار في وسائل التواصل مستغلة الانسحاب الامريكي الاخير وتروج لذلك بقوة .

٣- رئيس جهة أمنية كبيرة جند كل جيشه الالكتروني لهذا الغرض ايضا .

٤- الجيش الالكتروني لبرهم صالح بنفس الاتجاة .

٥- بعض النواب الطامعين بالمناصب دخلوا ضمن الماكنة الاعلامية التي تخيف الناس وتستنفر قواهم والبلد في ازمة كورونا .

٦- يجب ان يعرف الجميع ان الامم المتحدة طالبت كل الدول المتخاصمة بوقف اطلاق النار بسبب كارثة كورونا .

٧- الكونغرس الامريكي اوقف اي عمليات عسكرية خارج امريكا لمدة ٦٠ يوم بسبب كورونا .

٨- السفارة الامريكية متوقفة عن العمل منذ ان تمت مهاجمتها في راس السنة والعمل القنصلي متوقف في كل سفارات العالم وكذا الامريكية في العراق كما ان السفارة اعلنت اخراج فائض الموظفين وليس غلق السفارة والقنصلية في اربيل .

٩- الجيش الامريكي سلم قواعد عسكرية واخلى مواقع ولكن لازال مستقرا في عين الاسد .

١٠- ولزيادة الخوف اشاعوا فكرة الانقلاب العسكري .. ثم اشاعوا لاحقا فكرة الهجوم والضربات ونشروا وصايا مفبركة أن الجيش الامريكي يستعد لعمل ما في العراق !!!

١١- والهدف : هو عملية نفسية قذره لاخافة الناس وتهديد السياسيين الشيعة تحديدا ..

١٢- بعض السياسيين السنه روجوا كثيرا لفكرة انقلاب عسكري وشيك .

١٢- الحقيقة : امريكا تمر باكبر كارثة صحية في تاريخها وفرض حالة الطوارى ووصول عدد المصابين الى اكثر من ١٠٠ الف وفرض احكام عسكرية في بعض الولايات لمنع هروب الناس وجنود الجيش الامريكي في حالة نفسية خوفا على عوائلهم وذويهم . هذا هو السيناريو على الأرض في ضل أزمة كورونا..

ترئ ماهوالسيناريوالملفق القادم

ترقبوا أحداثه مع ضعف ستراتيجية أكبر الدول الاستعمارية..

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