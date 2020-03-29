المقالات

الحرب النفسية القائمة منذ تكليف عدنان الزرفي..


نورالخاقاني

 

حول الهجوم الامريكي والحرب الخاطفة والانزال الجوي وقتل قادة   اموال الصحف الامريكية لبث اخبار واشاعات حول حرب قريبه .

٢- وكالات اخبارية محلية تبث الاخبار في وسائل التواصل مستغلة الانسحاب الامريكي الاخير وتروج لذلك بقوة .

٣- رئيس جهة أمنية كبيرة جند كل جيشه الالكتروني لهذا الغرض ايضا .

٤- الجيش الالكتروني لبرهم صالح بنفس الاتجاة .

٥-  بعض النواب الطامعين بالمناصب دخلوا ضمن الماكنة الاعلامية التي تخيف الناس وتستنفر قواهم والبلد في ازمة كورونا .

٦- يجب ان يعرف الجميع ان الامم المتحدة طالبت كل الدول المتخاصمة بوقف اطلاق النار بسبب كارثة كورونا .

٧- الكونغرس الامريكي اوقف اي عمليات عسكرية خارج امريكا لمدة ٦٠ يوم بسبب كورونا .

٨- السفارة الامريكية متوقفة عن العمل منذ ان تمت مهاجمتها في راس السنة والعمل القنصلي متوقف في كل سفارات العالم وكذا الامريكية في العراق كما ان السفارة اعلنت اخراج فائض الموظفين وليس غلق السفارة والقنصلية في اربيل .

٩- الجيش الامريكي سلم قواعد عسكرية واخلى مواقع ولكن لازال مستقرا في عين الاسد .

١٠- ولزيادة الخوف اشاعوا فكرة الانقلاب العسكري .. ثم اشاعوا لاحقا فكرة الهجوم والضربات ونشروا وصايا مفبركة أن الجيش الامريكي يستعد لعمل ما في العراق !!!

١١- والهدف : هو عملية نفسية قذره لاخافة الناس وتهديد السياسيين الشيعة تحديدا ..

١٢- بعض السياسيين السنه روجوا كثيرا لفكرة انقلاب عسكري وشيك .

١٢- الحقيقة : امريكا تمر باكبر كارثة صحية في تاريخها وفرض حالة الطوارى ووصول عدد المصابين الى اكثر من ١٠٠ الف وفرض احكام عسكرية في بعض الولايات لمنع هروب الناس وجنود الجيش الامريكي في حالة نفسية خوفا على عوائلهم وذويهم . هذا هو السيناريو على الأرض في ضل أزمة كورونا..

ترئ ماهوالسيناريوالملفق القادم

ترقبوا أحداثه مع ضعف ستراتيجية أكبر الدول الاستعمارية..

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثالوث الأزمة..كورونا والنفط والانقلاب
كيف يتصرف العقلاء في أوقات الأزمات؟
إنتهت اللعبة وإنقلبتم على أنفسكم..؟!
الحشد الشعبي *يد تقاتل ويد تبني الوطن
مسالة اختيار مواقع العزل الصحي وغيرها كيف تتم؟
فوبيا الحشد الشعبي. ؟!
كورونا بين إيران وأمريكا
الحرب النفسية القائمة منذ تكليف عدنان الزرفي..
أحذروا الصيف القادم
مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك