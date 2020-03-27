اسلحة الله..تأملات

محمد صادق الهاشمي

قال تعالى (( ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ))

من يتابع القرآن الكريم ويتعرف على سنن الله في مواجهة التجبر والتكبر والطغيان البشري يجد أن الله تعالى يستخدم أبسط أنواع اسلحته واوهنها في سلالة الخليقة من قردة وقمل وجراد وضفادع لتأديبهم , وقد قيل أن النمرود قتل بنملة دخلت أنفه واخترقت دماغه.

سيرا في القران نجد ان سليمان تتحداه نملة ويقف أمام الإعجاز الرباني مذهولا لما تقوله فعلم ان الله الهمها علما ونظاما كبيرا (( ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده )), لكن السيد كورونا ادخل قوم سليمان وبني البشر مساكنهم خشية ان يحطمهم وهم بني كورونا لايشعرون.

ويجد من يراجع القرآن أن الهدهد يخاطب سليمان بأنه يمتلك معلومات غابت عنه مع انه نبي ((فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)) فتعجب سليمان – كما ورد في تفسير الميزان – بأن هذا الهدهد يمتلك معلومات مسبقة علم بموجبها أن هذه الديانة التي تمارسها بلقيس وقومها غير الديانة الربانية بقوله ((وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ)).

نعم السنن الربانية العليا ترسل اصغر واوهن رسلها وجنودها عند الضرورة لتقول لبني البشر وما انتم بمعجزي الله إن أراد أن ياخذكم أخذ عزيز مقتدر.

اليوم جندي واحد اسمة ((كورونا – التاج )) كانت كتب الطب والعلوم تكتب عنه خمسة أسطر كونه ضعيف ونادر، الآن يعطل البحار ويمنح حركة السفن ويغلق المطارات ويشل حركة المدن ويغلق الأبواب على سكان الكرة الأرضية ويفرض على قادة العالم وأكبر مراكزهم العلمية والطبية والمتطورة بالاعتراف بعجزهم، ويعطل البورصة ويغلق المصارف العالمية ويتحدى أمريكا وتقف أوربا عاجزة وتطل الصين برأسها قوية، وان لا ملجأ من عذاب الله احد سواه فيتحول البيت الابيض الى مكان تعبد وايطاليا تفترش الشوارع بحثا عن الله.

كلنا نحتاج ان نراجع انفسنا وننهي التمرد على الله والقيم من حيث ندري او لاندري ونعلم أن حياتنا تمر عبر التراحم قبل أن تقوم قيامتنا من فايروس لاتراه الابصار المجردة، أنه خلية لاترى بالعين المجردة تمكنت أن تثبت وجود الله وترفع اكف بني البشر الى السماء تضرعا.

نعم سنن الله في بني البشر حتى بعد موته يرسل الله إليه رسل الدود لتأكله وتسحق كبريائه إلا من اهتدى وقد ورد في الخبر ان القبر يخاطب صاحبه (( انا بيت الدود ))،

بالأمس كنت في أحد احياء بغداد ليلا وحدي عائدا من إحدى القنوات ورأيت رجلين يطرقون الباب على محل لبيع الخمور فقال لهم الشرطي: (عمي ولكم ما تخافون من الله شسوى بينا) .

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