ضحى الخالدي

هي أسابيع قليلة و كل شئ سيستقر ان شاء الله اذا التزمنا بالحظر الطوعي.

أهل الخير موجودين و لم و لن يقصروا، و لم يقتصروا في جهودهم على العوائل المتعففة، بل و حتى ذوي الدخل المحدود، سواءً على مستوى حملات التكافل او اصحاب المولدات و محلات البقالة و الأسواق التجارية.

و الله ان نصف المتبرعين هم من ذوي الدخل المحدود و مدينون؛ يعني كلنا بالهوى سوى.

المفروض ان لا ننشر كلمة واحدة تكون كالشرارة التي تؤجج الوضع و تستفز الناس لكسر الحظر، و إلا فمجهود شهر كامل بالتوعية بأهمية النظافة و التعقيم و الحظر و حملات التكافل نضيعها بكلمتين؟!

لعد شسوينا؟

صحتكم و سلامة أحبتكم أهم من كلمتين تستطيع ان تخبئها الآن في صدرك ثم تنفثها بعد الحظر و استقرار الوضع الصحي للبلد لتنتقد أداء الحكومة و السياسيين بدل ان تنتقد مواطنين عاديين مثلك لربما كانوا أفقر منك لما كانوا بعمرك و عاشوا لسنين (يتغدون ميتعشون). من قال انهم لا يفكرون بك؟

تستطيع بكل سهولة ان تقول ان الحكومة و السياسيين مقصرين بعدم توزيع منح مقطوعة للمواطنين غير الموظفين في الدولة قبل الحظر، و يا حبذا لو نتكافل كلنا بالمبالغ المالية و ليس فقط بالسلات الغذائية و نضرب أروع الأمثلة للعالم فيباهي الله بنا ملائكته.

لماذا تضيع جهودك و جهود غيرك؟!

افهم القضية و استوعبها ثم اكتب عنها على هذا الأساس.

لعد هيَّ شنو التضحية؟ دم و مدافع بس؟

شنو الابتلاء؟ مرض و فقر و إيثار و كبرياء

اهم شي الكبرياء

"تحسبهم أغنياء من التعفف"

و سألوني شلون كانت ايّام الفقر و الخوف و الجهاد و الصبر بزمن حرب الخليج ١٩٩١ و الانتفاضة الشعبانية و الحصار و الاحتلال و القاعدة.

تكلموا بلغة (نحن) ليس (انا) و لا (انتم)

#نحن_واحد و لسنا أعداءً

اذا لم تصبروا في بداية الطريق كيف ستتصرفون في منتصفه؟

غداً ستصبحون امهاتٍ و آباءً و ستجربون معنى ان يقول طفلك : ماما جوعان و لا تمتلكين خبزة لإطعامه.

غداً سيسألك طفلك بأدب و خجل: ماما متى يستطيع بابا أن يشتري لي ملابس جديدة مغلفة بالنايلون مثل تلك التي أراها في المحال التجارية بدل البالات؟ كل أصدقائي في المدرسة يرتدونها؛ انا فقط من يرتدي ملابس مستعملة من بيت خالتي و البالة.

ماما ليس قصدي إزعاجك لكن فقط سؤال

(هذا في وقت بدأت أحوال غالبية الناس من حولك بالتحسن الا انت)

فتحتضنيه و لا تنزل لك دمعة و لا تهتزين و تقولين له:

ان ملابس البالة التي أشتريها لك (بالأقساط) أكثر أناقةً و جودةً من الملابس الجديدة. و اولاد خالتك كانوا يرتدون ملابسي و لا علاقة للفقر بالموضوع. لكن حالما يتمكن بابا سيشتري لك ملابس جديدة، و اطلب منك يا نور عيني ان لا تهزّك المظاهر المادية فأنت رجُلي الصغير في غياب والدك الذي لا نكاد نراه، و عليك ان تفتخر بأن أباك مجاهد (شهيد حي) و ليس (حرامي) و إمكانيته محدودة جداً، ثم انك احلى و انظف و أشْيَك و أشطر طلاب مدرستك بشهادة مديرك و معلميك و معلماتك، و تدغدغيه و تضحكان سويةً .... تكركران.

#تكركران

كأني أعيش الموقف الآن من جديد.

ـــــــــــــــــ