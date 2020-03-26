ترامب يتضرع إلى الله..وعراقيون يتضرعون إلى ترامب..!

سميرة الموسوي

من عجائب زمن الكرونا ؛

__ صرح وزير الصحة العراقي بأن الصين أرسلت لنا أجهزة ومعدات طبية وكوادر متخصصة بمكافحة فيروس كرونا ،أما أمريكا فلم ترسل لنا أمبولة واحدة .

__ وكان قد أعلن ترامب ان على العراق أن يدفع ثمن خسائر أمريكا بسبب إحتلالها العراق إذا نفذت الحكومة العراقية قرار البرلمان العراقي بوجوب خروج القوات الأمريكية من العراق .وسيعلن عقوبات على الشعب العراقي كما أعلنها على إيران الإسلامية لان برلمانها لا ولن يخنع لترامب.

__ وكثير من رؤساء العالم أشادوا بموقف الصين الانساني في هذه الظروف فيما فضحوا موقف أمريكا .

__ أمريكا ترامب تريد الاستحواذ على دول العالم بلا مقابل ،كما تريد أن يقف معها الله في محنتها حين أعلن ترامب أن ليلة 22_23 /3 ستكون ليلة تضرع إلى الله لمساعدتهم على تجاوز محنتهم ، ولو كان الأمر بيده لتضرع إلى الله أن تكون عنايته ( جل وعلا ) مقتصرة على أمريكا وفي مدة ولايته تحديدا ، ومن المؤكد أنه ينطلق في نزعته هذه من تاريخ نشوء أمريكا وصعودها على جماجم البشر وحتى يومنا هذا .

__ وأمريكا تريد السيطرة على الشعب العراقي بأيدي عراقية وأستعمار العراق ، ثم تعدل دستورنا بأيدي وأقلام وأوراق مريديها العراقيين ليصبح وجودها مقننا وبإرادة شعبية ؟! .

__ ولكي ننصف أمريكا نقول أننا لا نلوم الخنزير حين يخرب الحقل ويفترس أصحابه ،وإنما أكثر اللوم يقع على من مهد له الطريق ليأكل معه .

__ وهنا تظهر المفارقة غير المسبوقة ؛ ترامب يدعو شعبه للتضرع إلى الله للخلاص من فيروس كرونا ،وساسة عراقيون يتضرعون لترامب لكي يخلصهم من فرقائهم وبعد ذلك لياتي الطوفان.

__ العالم كله يعود متضرعا إلى الرحمن الرحيم ،الى المنتقم الجبار ، إلى الخالق الذي كتب على نفسه الرحمة ،وبعض العراقيين الذين إتخذوا إلههم هواهم يتوسلون إلى ترامب لكي يضم العراق إلى ولاياته ، ويزيد من حزم الحصار على شعب إيران الإسلامية لان موقفها المقدس بعدم الرضوخ لإرادة الادارة الأمريكية يفضح ويعري موقفهم الخنوع ويمرغ هاماتهم بوحل الدناءة .

__ أولئك الخانعون لا يتوقعون أن فيروس كرونا سيكون حدا فاصلا بين تاريخ علاقات دولية قديم بلا إنسانية وبين فجر جديد تكتب سطوره الشعوب المظلومة ،بعد أن عجز المال والإعلام والقوة عن تحريف الحقيقة وتشكيل أذهان الشعوب وفق الارادات المفترسة ،فسينشأ فجر عادل عالمي جديد يحير فيه المتضرعون إلى ترامب أين يخبئون وجوههم الكالحة .

__ نحن لا ننسى شهداءنا ،ولا ننسى كيف إستخف بنا ترامب فقتل وعلى أرضنا ( ريحانتي مجاهدي الحق ،والحرية، والانسانية ) أبو مهدي المهندس،وقاسم سليماني ، وحيثما كان الخانع والمتسافل سيقتل ترامب كل من لا يستوحش طريق الحق فيسلكه .

__ إن مثل غيرة أدلاء ترامب يتساوى و(الغيرة) المعروفة عند الخنازير .

... قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

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