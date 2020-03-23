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ذكاء الحشد الشعبي.. صمت الافعال .


مازن صاحب

 

حين ينبري من يقول أن الحشد الشعبي يواجه غضبا أمريكا .. ومحورها في البيت السياسي الشيعي .. عليه أن يسأل نفسه عدة تساؤلات استفهامية .. لماذا كل هذا الحديث الصاخب ؟؟

اعتقد مطلوب اليوم بقوة من رموز الحشد الشعبي التأكيد أن الافعال الإيجابية في إدارة أزمة انغلاق العملية السياسية تحتاج إلى عقلانية الافعال وليس الانفعال العاطفي ... فهذه حرب مصالح على هؤلاء القيادات تقديم مصلحة العراق في الخروج من ازمته بأقل الخسائر لجميع الأطراف ..وكثرة التصريحات والاقوال العاطفية لن تجد لها اثرا في عالم السياسة .

في المقابل لا بد من التفكير الإيجابي وتفاعل الحلول الأفضل .. لتحديد (وصفة حلول) يوافق عليها الحشد الشعبي في المرحلة الانتقالية تعرض على المكلف لرئاسة الوزراء .. وعدم ربط الحشد بالمتغير الانتقالي .. وتجميد الأمور حتى الانتخابات المبكرة المقبلة .. وظهور مثل هذا التفكير الإيجابي عند قيادات الاحزاب المتصدية للسلطة يمكن أن يفتح ثغرة في مغاليق الانسداد السيادي اليوم .

ننتظر أول الغيث .. ولله في خلقه شؤون!!

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