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بوتين قيصر حديث واكب تطور العصر


نعيم الهاشمي الخفاجي *

 

الزعيم الروسي بوتين أعاد مجد روسيا الاتحادية إلى ما كانت عليه سابقا، الأمة الروسية عجزت كل جيوش العالم بالتاريخ القديم والحديث من احتلالها، لم يسجل التاريخ أن روسيا احتلتها دولة اخرى، بكل المعارك النصر حليف الروس، لربما يخسرون أجزاء من مناطق سيطرتهم لعدة قرون لكن يعيدون السيطرة عليها مرة اخرى، روسيا شعب وأمة تحكم وليست محكومة، بوتين جاء به يلسن للسلطة وكان ضابط مخابرات سوفياتي استعمل عقليته المخابراتية في تصفية المافيات التي كادت أن تجزء روسيا الاتحادية نفسها بعد هيكلة الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية.

هناك جهات دولية تحاول شيطنة الزعيم بوتين من خلال إطلاق تسمية قيصر عليه، هناك فرق بين قيصر روسيا القديم المستبد وما بين بوتين القيصر الحالي البطل الشجاع البشوش مع مواطنيه المهذب الخلوق بتصرفاته مع الإعلاميين والصحفيين، وقد تحدث الزعيم بوتين لوكالة أنباء تاس، وقد  فلاديمير بوتين أنه ليس «قيصر» روسيا، في المقابلة التيى بثت هذا  اليوم (الخميس)، بعد إقرار  التعديلات الدستورية التي  تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى عام 2036. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال في المقابلة مع وكالة أنباء «تاس» العامة سُجلت في فبراير (شباط) في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة رداً على لقب القيصر الذي يُسبغ عليه أحياناً، «هذا لا علاقة له بالواقع».

وأضاف: «أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: (أنا آمر وهم ينفذون)، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة».

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024. قال الرئيس الروسي إن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن: «إن الأمر الأهم، وهو مسألة مبدأ، هو موقف غالبية مواطني هذا البلد. إنها مسألة ثقة».

بوتين أعاد أمجاد روسيا وأصبحت روسيا اليوم اقوى وافضل من روسيا السوفياتية التي كانت تذهب ثرواتها لدول الاتحاد السوفياتي أو لدفع ميزانيات دول أوروبا الشرقية وتسليحها ضمن حلف وارسو السابق.

*كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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