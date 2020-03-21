المقالات

أمريكا حليف استراتيجي للعراق


وليد الطائي

 

 

ثلة تروج على ان يبقى العراق متمسكا بتحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التمسك فيه مصلحة للعراق .عندما نأتي نقرأ ونستطلع وندقق  ان أمريكا متواجدة منذ سبعة عشر عام في العراق وهذا التواجد والحلف الإستراتيجي كما يطلق عليه البعض .لم يسهم في تقدم الوضع العراقي الاقتصادي والسياسي والأمني والخدمي والعمراني لم نعثر على شي مهم تقدمت به أمريكا للعراق لم نعثر على منجزا واحدا تقدمت به أمريكا لحليفها العراق منذ سبعة عشر عام أمريكا وفرت بيئة آمنة للفاسدين كل لص يسرق أموال الشعب يهرب الى الولايات المتحدة الأمريكية وبحماية أمريكا ويحصل على جنسيتها والطامة الكبرى نشاهدهم عبر فضائيات يتحولون إلى محللين سياسيين وخبراء اقتصاد وقانونيين ويتحدثون بالوطنيات والنزاهة والشرف والاخلاق ويتحدثون عن مظلومية الشعب العراقي واغلب هؤلاء صادر بحقهم أوامر قبض صادرة من المحاكم والقضاء العراقي وملفاتهم ايضا في هيئة النزاهة .

انا اسأل المدافعين عن أمريكا والذين يقولون يجب أن يكون العراق حليفا لأمريكا ما هي إنجازات حليفتكم ماذا قدمت للعراق منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم ما هي الإنجازات التي قدمتها للشعب العراقي ..

 هل تقصدون بالحليف الإستراتيجي مصدر جيد للإرهاب مثلا في عام ٢٠٠٤ صدر لنا تنظيم القاعدة واستمر عدة سنوات وقتل هذا التنظيم الإرهابي الآلاف من العراقيين بمختلف مسمياتهم  ثم في عام ٢٠١٤ صدر لنا تنظيم داعش وايضا قتل الآلاف من العراقيين وهجرهم من مناطقهم التي أعلن السيطرة عليها وبفضل فتوى المرجعية المباركة وانتجت لنا الفتوى الحشد الشعبي المباركة الذي تصدى بكل شجاعة لهذا التنظيم الإرهابي الدموي وحرر المحافظات وأعاد النازحين والحليف يتفرج كيف يقتل العراقيين ليس هذا فقط بل ساهم الحليف في قصف القطعات العسكرية والحشدية وقتل المئات منهم لأنهم حفظوا العاصمة من السقوط بيد تلك المجاميع الارهابية أليس كذلك !

 وما زال يضغط على المرتزقة من السياسيين لحل هذا الحشد الشعبي المبارك وتسقيطه إعلاميا في أنظار الشعب العراقي واتهامه عبر وسائل إعلام مدعومة ماديا من الحليف الإستراتيجي الأمريكي .

ولا ننسى ان الحليف جند عشرات منظمات المجتمع المدني وحولها أداة بيد أمريكا للنيل من العراق والتصدي لكل من ينتقد أمريكا المشؤومة ودورها التخريبي في العراق.  لذا انصح الثلة المدافعة عن الحليف الاستراتيجي الوهمي بمراجعة مواقفهم والتخلي عن هذا الحليف الذي لم يقدم للعراق غير الخراب والفساد والإرهاب والدمار والسرقات لأن التأريخ لا يرحم وسوف يدون كل المواقف .

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنتظر.. لآخر الزمان
تأريخ المسؤول السياسي
أمريكا حليف استراتيجي للعراق
كورونا اذل كبرياء الدول العظمى
الولاء والانتماء
رؤية فيما حدث وسيحدث..
الإنسانية في زمن الشدائد..
مؤمنون بلا حدود.. يفسرون بلا قيود
الزيارة وفايروس الكورونا
الواقفية!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك