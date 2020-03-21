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الإنسانية في زمن الشدائد..


إياد الإمارة

 

▪نحن في محنة شديدة شدة قد تستمر فترة ليست قصيرة من الزمن، إيماننا بالله تبارك وتعالى -وإن كنا غير ملتزمين كثيراً بأوامره ونواهيه- كبير بأن ينجينا من هذه المحنة وتعود الأمور إلى طبيعتها من جديد، ليست كورونا الوباء الأول الذي تتعرض له البشرية وتتعافى منه، كما ان الأوبئة ليست البلاء الوحيد الذي تتعرض له البشرية فهناك الكثير من الإبتلاءات والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين..

كورونا تفرض علينا حظراً قسرياً في الدور وتمنع خروجنا إلى أعمالنا اليومية التي نحصل منها على أرزاقنا .. الكثيرون منا ليسوا موظفين في دوائر الدولة "كواديد عافية" وحظر التجوال سيقطع ارزاقهم والمحنة قد تطول -كما أشرت- فكيف سيكون تصرفنا مع هؤلاء؟

كيف سيرحم بعضنا بعضاً ليكون ذلك سبباً برحمة الله عز وجل بنا؟

الجواب لا يحتاج إلى وقت إنتظار طويل ولا إلى حيرة في البحث عنه، علينا أن نتراحم فيما بيننا وأن نتقاسم المحنة وظروفها الصعبة، أن يمد بعضنا يد المساعدة إلى البعض الآخر كل قدر إستطاعته بلا اي تردد، علينا أن نتنازل عن كل خلافاتنا وخصوماتنا وعداواتنا وأن نكون جسداً واحداً أمام هذه المحنة .. اسمع وارى مواقف ومشاهد غاية في الإنسانية يقوم بها البعض في مساعدة الآخرين من تبرعات وتنازلات ووو الخ، وكل امنياتي أن يتحول ذلك إلى سلوك عام ولا يقتصر على حالات هنا او هناك، أمنياتي أن تعمر قلوبنا بالرحمة ليرحم كل منا الآخر فيرحمنا الله برحمته الواسعة ونتجاوز المحنة، وهو أرحم الراحمين.

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