الزيارة وفايروس الكورونا

حسن المياح

حقيقة إن القلم ليعجز عن وصف حقيقة ما يفعلون .

أنا معهم إن كانوا مؤمنين معتقدين ومنتمين عقيدة وأيمانآ ولائيين وعيآ وإلتزامآ , وهم يعبرون بصدق وولاء وإيمان عن أداء شعيرة مهمة جليلة هادفة مقدسة نبيلة .

ولكني أتألم جدآ حينما يكون التصرف عن عاطفة وتحد لمن هو لا علاقة له بالمنع أو إلغاء الزيارة . وإنما هناك سبب هالك لعدوى فيروس قاتل مميت يتوقونه المسؤولون حفاظآ على حياة الناس .

فالإنسان بين نارين وبين حانة ومانة . إن إنتقد يتألم في داخل نفسه ويكفر من الآخر القافل الصاك المتحجر ; وإن سكت وقبل فهو يتألم أكثر مضاضة لأن عقله وروحه وشعوره وكل وجوده مع أولئك الناس المتعبدين الأجلاء الكرماء المؤمنين .

عزاء ممزوج بفرح , وألم ممزوج بلذة , والله يحاسب كل إنسان على قدر عقله ووعيه وإنتباهه .

وأسأل الله سبحانه وتعالى القادر الرحمن الرحيم أن يشفي كل مريض , وأن يحفظ الناس جميعآ ويرعاهم ويسلمهم , ويجعلهم من المؤمنين الواعين بعاطفة متعقلة لطيفة جميلة محمودة محببة .