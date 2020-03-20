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داعش ستعود من جديد "يا بتوع المدارس يا متعلمين"


إياد الإمارة

 

▪داعش الزمرة الإرهابية ستعود من جديد أشد فتكاً وأسرع حركة وأكثر عدة وعدداً ، قد يكون ذلك بعد أشهر قليلة بعد أن ينهكنا الخلاف السياسي وفيروس كورونا والفاجعة الإقتصادية التي سنمر بها خلال هذه الفترة..

ستعود داعش والقواعد الأمريكية خاوية على عروشها وهي لن تقدم لنا أي دعم كما لم تقدمه من قبل وأكتفت "بالفرجة" علينا ونحن في حيرة من أمرنا كما صرح بذلك البرزاني والمشهداني وأبو الأمة الآلوسي..

ستعود داعش وعلينا ان نواجهها بمفردنا بتشتتنا وصراعات مصالحنا الخاصة الضيقة، بتظاهراتنا ومَن يرقص فيها ويهتف ملئ فمه "وساخة"..

لم نستثمر كل الفرص التي حصلنا عليها وسوف لن نستثمر أي فرصة قادمة وستثبت ذلك الأيام.

قرأنا في كتاب الأحياء للصف السادس العلمي أثناء الدراسة الإعدادية إن الخنفساء أغبى الحيوانات على عكس الدولفين، لأن الخنفساء تقع في كل مرة توضع فيها على حافة الطاولة "غبية"، على عكس الدولفين الذي لا يلامس انفه زجاج الحوض مرة ثانية بعد أن يحتك به لمرة واحدة!

المؤمن في قواعدنا العراقية يلدغ من نفس الجحر عشر مرات وهو لا يفكر أن يمد يده في جحر ثاني على أقل التقادير!

لنجمع امرنا ونتوحد أمام أكثر من خطر فتاك يهدد ارواحنا وذلك قبل فوات الأوان.

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