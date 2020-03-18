جوكر يكلف جوكر برئاسة وزراء العراق.  

محمد باقر العسكري ابو شعيب

بعد ان فشلت اللجنة السباعية المكلفة من الكتل السياسية الحاكمة في العراق، بإختيار مرشح لرئاسة وزراء البلاد، عدنا من جديد الى جدلية تصدي رئيس الجمهورية لتكليف المرشح

رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يمثل حامي دستور العراق وصمام الأمان المفترض، تبين انه لا صمام امان ولا حامي للدستور، بل كان هو اول من خالف الدستور، بترشيحه مرشح لرئاسة الوزاء دون الرجوع الى الكتلة الأكبر، وليس ذلك فحسب بال ثبت ضلوع فوج حمايته في قنص المتظاهرين والقوات الامنية في ساحة التحرير.

كذلك تبين ان صالح لم يكن صالحاً بل ثبت تواطئه في تنفيذ اجندات الامريكان والصهاينة واعراب الخليج، في التخطيط لإحداث انقلاب على الحكومة العراقية قبيل التظاهرات، معلناً عن نفسه احد قيادات الجوكر الكبار في العراق!

ليل امس فاجئنا الجوكر الاكبر بتكليف جوكر كبير تلطخت يداه بدماء المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة النجف الاشرف، وثبت تورطه في دعم جماعات جوكرية وتحريضها على احراق مرقد شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه!

هكذا جرت فصول المؤامرة الامريكية، وكان لبعض الأطراف الكردية والسنية وحتى الشيعية دورا في إنجازها، وبينما حكومة تصريف الاعمال ذات الغياب الطوعي منشغلة بوباء كورونا، وفصائل المقاومة تجاهد في جبهات القتال، فإن ميدان السياسة بات غرضا للجوكرية!

والسؤال الذي يطرح هنا هو:

لماذا يحكمنا الزرفي (الجوكر)؟

والجواب أمر من الصبر:

يحكمنا الزرفي لأن هنالك من دعم تظاهرات الجوكرية، فزرع الداعم للتظاهرات ووهب حصاد زرعه للجوكرية والبترية والاكراد والسنة فمن الطبيعي ان يحكمنا كبير الجوكرية!

يحكمنا الزرفي لان هنالك من اقتلع زرعنا (السيد عادل عبد المهدي) واستبدله بزرع ملتوي انتج أمثال الزرفي في الحكم!

يحكمنا الزرفي لان هنالك من يرى في نفسه مصلح وباقي الناس فسدة، فخرج للإصلاح اشرا بطرا مفسدا وكان نتيجة تصديه ان قدم لنا مثل الزرفي حاكماً!

يحكمنا الزرفي لأن البعض منا يسير على نهج اليهود حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فإذا به يستبدل الأدنى (الزرفي) بالذي هو خير (عبد المهدي)

يحكمنا الزرفي لأن هنالك من تفرعن على السيد عادل عبد المهدي حتى تم عزله، وصمت كالحجارة حينما تم تكليف الزرفي ولم ينبس ببنت شفة!

يحكمنا الزرفي لأن هنالك منا من اقرع اسماعنا وصدع رؤوسنا بالسلمية السلمية والمطالبة بالحقوق المسلوبة والوطن الوطن وكنا بالأمس نخشى من سطوة الطغاة الذين لا يرعوون مقدسا ولا يوقرون حكيماً، فها هو الزرفي احد الطغاة يدعى لحكم العراق، فلنر ماذا سيفعل بسلميتكم؟!

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