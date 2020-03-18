المقالات

#نقطة_نظام 🤚 الضياع الشيعي في التيه السياسي


سمارا

 

 

اكتملت اليوم الحلقة الاخيرة من حلقات المخطط الذي كانت تسعى امريكا لتحقيقه .. فبعد تنفيذها مخطط اغتيال القادة الكبار المهندس و سليماني رحمها الله اللذين كانا يمثلان جناحي العراق الجهادي و السياسي . الحاج المهندس ( يمثل الجناح المقاوم ) . و الجنرال سليماني ( يمثل الجناح السياسي ) من خلال إشرافه على لملمة البيت الشيعي و مساهمته في رسم الخطط السياسية مع قادة الكتل الشيعة ... فأولى حلقات المخطط التي نفذتها أمريكا بعد فشل خطة الجوكر والاحتجاجات هو محاولتها ضرب اهم جناحين في العراق وهما الجهادي و السياسي لذلك عمدت لاغتيال القادة ثم التفتت مباشرة لايقاف التوغل الايراني في العراق من خلال إشغال إيران بمشاكل داخلية إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي فرضتها عليها من خلال الحصار الاقتصادي فعمدت لنشر فايروس كورونا في ايران لاشغالها بأمورها الداخلية عن أمورها الخارجية ... و في ظل انشغال ايران بإزماتها الصحية والاقتصادية وبحركة ساحر ماكر متمرس خطفت امريكا استحقاق المكون الشيعي من بين يدي ايران في خطوة لفصل شيعة العراق عن إيران ... لكن المشكلة والطامة الكبرى ان من ساعد أمريكا في هذا المخطط من حيث يشعرون او لا يشعرون هم قادة الشيعة فبعنادهم وفسادهم وجهلهم السياسي و تشضيهم و قراراتهم الانفرادية التي جعل كل منهم يتصور انه الزعيم الأوحد للشيعة ضيعوا فيها الكثير من الفرص و قدموا بسببها الكثير من التنازلات الى ان اوصلهم لطريق مسدود بقي على اثره منصب المكون الشيعي شاغرا لأشهر طويلة دون ان يحسم امره الى ان وصل بهم المطاف لفقدان المنصب والذي سلم لشخصية امريكية من اصول عراقية علماني الهوى مثل عدنان الزرفي الذي سيقدم المستحيل لأرضاء اسياده الامريكان و اول ما سيقوم به هو مطاردة قادة المقاومة و محاربة رؤساء الكتل الشيعية لعزلهم عن إيران خاصة بعد أن صرحت أمريكا بمنحه الدعم و الثقة اضافة لمقبوليته من قبل الأقطاب السياسية الاخرى السنة و الكرد ...  الشيعة بعد أن تسلموا الحكم بعد معاناة طويلة مع ابن صبحة و مطاردات البعث الدموي الذي حكمهم لما يقارب لأربعين سنة ها هم يعودوا اليوم لزمن المشانق والسجون على يد داعم الجوكرية والبعثية و ابن امريكا البار .. و عادت الشيعة لتضيع من جديد وهذه المرة كما ضاع بني اسرائيل في الصحراء ولا نعلم متى سيعود الحكم والمجد لنا مرة أخرى .... اخشى ان نبقى اربعين عاما اخر في التيه نكون فيها قد متنا ولم نستعيد فيها لا الحكم الشيعي و استحقاق المكون الشيعي .

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجمل او شيطان الفتنة في العراق...
هل فقد الشيعة البوصلة؟!
الموقف من حكومة الزرفي
قصة الزرفي..نيكاتيف الصورة..!
لننتظر الآتي من الأيام يا عدنان .. والمياه تكذّب الغطّاس!
لله جنده ينتقم لدماء المؤمنين
حلول الفشل !!
جوكر يكلف جوكر برئاسة وزراء العراق.  
#نقطة_نظام 🤚 الضياع الشيعي في التيه السياسي
  دستورية تكليف عدنان الزرفي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك