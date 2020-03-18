نقطة_نظام 🤚 الضياع الشيعي في التيه السياسي

سمارا

اكتملت اليوم الحلقة الاخيرة من حلقات المخطط الذي كانت تسعى امريكا لتحقيقه .. فبعد تنفيذها مخطط اغتيال القادة الكبار المهندس و سليماني رحمها الله اللذين كانا يمثلان جناحي العراق الجهادي و السياسي . الحاج المهندس ( يمثل الجناح المقاوم ) . و الجنرال سليماني ( يمثل الجناح السياسي ) من خلال إشرافه على لملمة البيت الشيعي و مساهمته في رسم الخطط السياسية مع قادة الكتل الشيعة ... فأولى حلقات المخطط التي نفذتها أمريكا بعد فشل خطة الجوكر والاحتجاجات هو محاولتها ضرب اهم جناحين في العراق وهما الجهادي و السياسي لذلك عمدت لاغتيال القادة ثم التفتت مباشرة لايقاف التوغل الايراني في العراق من خلال إشغال إيران بمشاكل داخلية إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي فرضتها عليها من خلال الحصار الاقتصادي فعمدت لنشر فايروس كورونا في ايران لاشغالها بأمورها الداخلية عن أمورها الخارجية ... و في ظل انشغال ايران بإزماتها الصحية والاقتصادية وبحركة ساحر ماكر متمرس خطفت امريكا استحقاق المكون الشيعي من بين يدي ايران في خطوة لفصل شيعة العراق عن إيران ... لكن المشكلة والطامة الكبرى ان من ساعد أمريكا في هذا المخطط من حيث يشعرون او لا يشعرون هم قادة الشيعة فبعنادهم وفسادهم وجهلهم السياسي و تشضيهم و قراراتهم الانفرادية التي جعل كل منهم يتصور انه الزعيم الأوحد للشيعة ضيعوا فيها الكثير من الفرص و قدموا بسببها الكثير من التنازلات الى ان اوصلهم لطريق مسدود بقي على اثره منصب المكون الشيعي شاغرا لأشهر طويلة دون ان يحسم امره الى ان وصل بهم المطاف لفقدان المنصب والذي سلم لشخصية امريكية من اصول عراقية علماني الهوى مثل عدنان الزرفي الذي سيقدم المستحيل لأرضاء اسياده الامريكان و اول ما سيقوم به هو مطاردة قادة المقاومة و محاربة رؤساء الكتل الشيعية لعزلهم عن إيران خاصة بعد أن صرحت أمريكا بمنحه الدعم و الثقة اضافة لمقبوليته من قبل الأقطاب السياسية الاخرى السنة و الكرد ... الشيعة بعد أن تسلموا الحكم بعد معاناة طويلة مع ابن صبحة و مطاردات البعث الدموي الذي حكمهم لما يقارب لأربعين سنة ها هم يعودوا اليوم لزمن المشانق والسجون على يد داعم الجوكرية والبعثية و ابن امريكا البار .. و عادت الشيعة لتضيع من جديد وهذه المرة كما ضاع بني اسرائيل في الصحراء ولا نعلم متى سيعود الحكم والمجد لنا مرة أخرى .... اخشى ان نبقى اربعين عاما اخر في التيه نكون فيها قد متنا ولم نستعيد فيها لا الحكم الشيعي و استحقاق المكون الشيعي .

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