فرنسا شريكة  في قتل مرضى الطليان..!

محمد صادق الحسيني

‏ خاص

اكد مصدر استخباراتي غربي لنا بان السلطات الفرنسية حجزت كميات ضخمة من الاجهزة الطبية المرسلة من الدولة الصينية الى ايطاليا عبر مرفأ مرسيليا

‏وطبقا للمعلومات الواصلة من المرفأ الفرنسي فان سلطات مرسيليا صادرت الاجهزة دون تقديم اسباب وجيهة

هذا ويعتقد ان الفرنسيين قد يكونون فعلوا ذلك بالتنسيق او بضغط من الامريكيين والاتحاد الاوروبي عموما الغاضبين على ايطاليا بسبب عقد الايطاليين اتفاقا استراتيجيا مهما مع الصينيين قبل سنة تماما من الان قيمته عدة مليارات من الدولارات في اطار المشروع الصيني العالمي المعروف بحزام واحد طريق واحد وهو ما كان اثار غضب اعضاء دول الاتحاد وكذلك الادارة الامريكية ...

هذا ومن المعروف بان هذه الاجهزة والمعدات الواصلة اليوم الى مرسيليا ضرورية جدا لعمل الطاقم الصيني الذي كان قد وصل قبل ايام بالطائرة الى روما في اطار حملة المساعدات الصينية لكل من ايران وايطاليا والعراق ولبنان في مواجهة تفشي وباء الكورونا .

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