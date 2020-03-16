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كورونا ماثلوس


هيثم الخزعلي

 

في تسعينيات القرن الماضي وعندما كنت طالبا في الدراسات الأولية في جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، وكان أساتذة الجامعة والطلبة  ينقسمون فكريا  لراسماليين واشتراكيين.

كنا كطلبة اسلاميين نتداول كتب السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره سرا، والشخص الوحيد الذي كنا نناقشه بحرية الدكتور عبد الجبار العبيدي الذي كان يبدي إعجابه بطروحاتنا، ودعاني مرة لفنجان قهوة وسألني عن مصدر معلوماتي فأخبرته بصراحة (اقتصادنا، والبنك اللاربوي، والاسلام يقود الحياة) وكلها للشهيد الصدر..وصراحتي معه لكونه ليس بعثيا مع انه من أهالي الفلوجة، ومستقل واكاديمي حقيقي .

مع اني كنت انتقد الاشتراكية واكرهها ربما بسبب دعوى النظام السابق بكونه اشتراكي، إلا أني كنت اصدم احيانا بنظريات الراسمالية، التي تفضل الربح المادي ولو كان بالحروب وآلغزوات وقتل البشرية.

احدى هذه النظريات ( نظرية ماثلوس) وهو رجل دين او قس ، ولكن نظريته كانت شيطانية ولا تمت لله بصلة، حيث كان يقول بأن الناس يزدادون بمتوالية هندسية، والموارد تزداد بمتوالية عددية، فلابد من تقليل السكان لحل المشكلة الاقتصادية (قلة الموارد وكثرة الاحتياجات ) واقترح هو ومن نظر لفكره لاحقا، ان يتم التخلص من كبار السن والمرضى المزمنين!

مع انها كانت لا أخلاقية الا ان منظري الراسمالية العالمية في الولايات المتحدة  او النيوكلاسيك عادوا منذ ١٠ سنوات، للتنظير لنظرية (ماثلوس) ، التي تقول ان الناس يزدادون بمتوالية هندسية والموارد بمتوالية عددية، فلن تكون هناك موارد كافية وبالتالي اقترح تقليل السكان لتحقيق التوازن، والتخلص من المرضى المزمنين وكبار السن.

 عبر ربط الاحداث ربما تكتمل الصورة، فايروس كورونا يقتل بنسبة عالية ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم تصريحات( سير باتريك) في بريطانيا وتاييد( ميركل) لما سمي، (نظريةمناعة القطيع) ، والتي  تقترح مواجهة المرض بدون تحفظ!!!

فإذا وصلت الاصابات إلى 70٪ ستتحق حماية جماعية، ويولد جيل قوي يحمل المناعة، ولنتحمل موت كبار السن والمرضى المزمنين _وربما يبلغون الملايين _ ولكن بالنهاية سنحصل على جيل شاب خالي من الأمراض ويتمتع بالمناعة، اعتقد ان الماثلوسية الجديدة اخذت طريقها للتنفيذ...

ربما يكون كورونا تطبيق عملي لها، بالإضافة لأهداف أخرى كضرب دول معادية للمعسكر الغربي او الحليفة للصين، ولكن تأثير الفايروس وانتشار ه عالميا ربما يرجح تطبيق نظرية ماثلوس من قبل الامبريالية العالمية ومعسكرها الراسمالي... والله الحافظ

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