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كورونا سهمٌ سياسي .. !


مازن البعيجي

 

 

بعد تعطيل الاقتصاد وثني الدول الصاعدة اقتصادياً وتجارياً ، وتكبيدها خسائر عظيمة وكبيرة مثل الصين وكل دول محور المقاومة التي حسبت مرحلة كورونا فيها حساب دقيق يأتي دور آخر يحمله السفير كورونا من الناحية المادية الظاهرية التي يراها كبراء السياسة في الدولة العميقة التي تقود العالم من خلف ستار !

لأن هناك أمر معنوي قد نُوفق للتطرق له في قضية السفير كورونا المنحوس ظاهرياً ، ليحمل في حقيبته كما أريد له أن يحمل رسائل في غاية الأهمية بحاجة إلى عقول نقية طاهرة نمت على عشق الاخرة والزهد في الدنيا لتستطيع قراءة ما تحملهُ حقيقبة كورونا كثيرة الأوراق والمهام !

ولعل واحدة من مهامها النوعية الخطرة تعطيل الشعائر التي تعتبر المشفى الروحي والمعنوي لكل تلك الجراحات التي تتركها سكاكين المخططات ضد المسلمين وأليك قائمة موجزة بما تم تعطيله في الجانب العبادي الروحي !

🔴 تعطيل العمرة وقد يستمر لتعطيل الحج الذي يجتمع فيه المسلمين من كل حدب وصوب بمشهد توحيدي يعيد لهم الحسابات فيما هو الواجب الشرعي تجاه قضايا كثيرة ومنها التصدي للباطل الأستكباري !

🔴 تعطيل صلاة الجمعة في إيران وهو الأجتماع الأكثر أهمية في حياة أغلب الأيرانيين وحرمانهم من منبر الوعظ والإرشاد والخطبة السياسية التي تشكل عمود فقري المعرفة المقاومة والتعطيل خسارة كبيرة !

🔴 تعطيل إطلالة الولي الفقيه في رأس السنة الشمسية التجمع المهيب ذي الرسائل العظيمة والخطيرة التي تشكل بيعة للثورة الإسلامية الإيرانية لما يجتمع فيه العدد المذهل والنصائح والتوجيه وقد عطل !

🔴 تعطيل صلاة الجمعة والزيارة في أغلب المراقد في كربلاء والنجف وهي الضفاف التي يحج إليها العطاشى ممن لا يروي ضمأه إلا ذلك النهر النقي المتصل بالسماء وقد عُطل !

🔴 ولعل هذا التعطيل المتعمد سوف يطال مسيرة الأرواح والسعي لتطبيب عللها وتصليح نفوسها التي نالت منها خلال عام سهام الأعداء وادمت لها القلوب والمقل وأعني " زيارة الأربعين " للأمام الحسين عليه السلام الزيارة التي ترصدها كل عام كل مخابرات العالم ومعاهد الدراسات والغرف السوداء لتعرف ما تم من خططهم تجاه تفكيك الأواصر بين المسلمين وبين مصادر الطاقة والقوة !

اذا السفير كورونا لم يكن غبي في حساباتهم الظاهرة طبعا دون المعنوية  ..

ولكن سبقى الامل منوط ومعقود بمن يحملون البصيرة والوعي والأدراك لمثل هذه المخططات العظيمة ليفشلوها وترد السهام إلى نحور مطلقيها ..

 

ـــــــــــــــــ

مازن البعيجي

بعد تعطيل الاقتصاد وثني الدول الصاعدة اقتصادياً وتجارياً ، وتكبيدها خسائر عظيمة وكبيرة مثل الصين وكل دول محور المقاومة التي حسبت مرحلة كورونا فيها حساب دقيق يأتي دور آخر يحمله السفير كورونا من الناحية المادية الظاهرية التي يراها كبراء السياسة في الدولة العميقة التي تقود العالم من خلف ستار !

لأن هناك أمر معنوي قد نُوفق للتطرق له في قضية السفير كورونا المنحوس ظاهرياً ، ليحمل في حقيبته كما أريد له أن يحمل رسائل في غاية الأهمية بحاجة إلى عقول نقية طاهرة نمت على عشق الاخرة والزهد في الدنيا لتستطيع قراءة ما تحملهُ حقيقبة كورونا كثيرة الأوراق والمهام !

ولعل واحدة من مهامها النوعية الخطرة تعطيل الشعائر التي تعتبر المشفى الروحي والمعنوي لكل تلك الجراحات التي تتركها سكاكين المخططات ضد المسلمين وأليك قائمة موجزة بما تم تعطيله في الجانب العبادي الروحي !

🔴 تعطيل العمرة وقد يستمر لتعطيل الحج الذي يجتمع فيه المسلمين من كل حدب وصوب بمشهد توحيدي يعيد لهم الحسابات فيما هو الواجب الشرعي تجاه قضايا كثيرة ومنها التصدي للباطل الأستكباري !

🔴 تعطيل صلاة الجمعة في إيران وهو الأجتماع الأكثر أهمية في حياة أغلب الأيرانيين وحرمانهم من منبر الوعظ والإرشاد والخطبة السياسية التي تشكل عمود فقري المعرفة المقاومة والتعطيل خسارة كبيرة !

🔴 تعطيل إطلالة الولي الفقيه في رأس السنة الشمسية التجمع المهيب ذي الرسائل العظيمة والخطيرة التي تشكل بيعة للثورة الإسلامية الإيرانية لما يجتمع فيه العدد المذهل والنصائح والتوجيه وقد عطل !

🔴 تعطيل صلاة الجمعة والزيارة في أغلب المراقد في كربلاء والنجف وهي الضفاف التي يحج إليها العطاشى ممن لا يروي ضمأه إلا ذلك النهر النقي المتصل بالسماء وقد عُطل !

🔴 ولعل هذا التعطيل المتعمد سوف يطال مسيرة الأرواح والسعي لتطبيب عللها وتصليح نفوسها التي نالت منها خلال عام سهام الأعداء وادمت لها القلوب والمقل وأعني " زيارة الأربعين " للأمام الحسين عليه السلام الزيارة التي ترصدها كل عام كل مخابرات العالم ومعاهد الدراسات والغرف السوداء لتعرف ما تم من خططهم تجاه تفكيك الأواصر بين المسلمين وبين مصادر الطاقة والقوة !

اذا السفير كورونا لم يكن غبي في حساباتهم الظاهرة طبعا دون المعنوية  ..

ولكن سبقى الامل منوط ومعقود بمن يحملون البصيرة والوعي والأدراك لمثل هذه المخططات العظيمة ليفشلوها وترد السهام إلى نحور مطلقيها ..

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