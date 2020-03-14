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🔴 #نقطة_نظام 🤚 


#سمارا

 

مصادرنا الخاصة من داخل معسكر التاجي تتحدث عن : 

تدمير مدرج طائرات الخاص ب نوع C135 والمختصة بنقل المعدات اللوجستية من منطقة السالمية الى التاجي وهي مختصة بالتحشيد على العراق .

امريكا سترد .. و المجاهدين على علم بذلك بل و ينتظروا الرد على احر من الجمر لذلك اخذوا جميع الاحتياطات اللازمة .

احسبها بعقلك سعر الصاروخ الامريكي الواحد مليون دولار اما مقراتنا اذا قصفت فهي لا تكلف سوى مبلغ بناءها الذي يقدر ب حوالي عشرة ملايين ... لا يهمنا حجم خسائرنا فمهما كان حجم خسائرنا فهو لا يرتقي لمستوى الخسائر الأمريكية التي ستكون الخاسر الأكبر بالمعادلة .. 

الارواح ؟؟؟ اما خسائر الارواح فليعلم الجميع باننا طلاب شهادة ولو خيرنا التخليد في هذه الدنيا على الشهادة لطالبنا بالشهادة على الدنيا ...ولسنا مثلما يطلق علينا البعض بأبناء الخايبات فإمهاتنا لسن خائبات ولن يكونن خائبات .

 فالأم التي تنجب و تربي مجاهد عقائدي لأجل الوطن هي أم من الطراز الأول و على الجميع الاقتداء بها . ولا نقاش آخر بهذا الأمر .... انتهى

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