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الذي قبل بالعدوان الأمريكي على مقرات حشدية ليس وطنياً


إياد الإمارة

 

▪ لم اقبل أو أُرحب بأي عدوان أمريكي على العراق منذ العام ١٩٩١ وإلى غاية يوم أمس على الرغم من كوني معارضاً لصدام معارضة شديدة "بالقلب واليد واللسان"، ولم أدخر جهداً الا وبذلته في سبيل هذه المعارضة، لكن أن أقبل بعدوان أمريكا الغاشم على بلدي فهذا ما لم ولن ولا يكون أبداً، كما لا أقبل بأي عدوان من أي طرف آخر، في الوقت الذي أُرحب به بأي جهد خير من كل الأطراف الشقيقة والصديقة أو تلك التي تقدر العمل الإنساني تقديراً حقيقياً.

▪كل مشاكلنا في العراق ومشاكل المنطقة سببها امريكا وربيبتها الصهيونية العنصرية التي تسمى إسرائيل، هذه حقيقة يجب أن ندركها ونعمل على أساسها، الإرهاب كله صهيوامريكي، والفساد أغلبه صهيوامريكي، الجهل والتخلف والتضليل أغلبها مشاريع صهيوامريكية، وكان حري بنا ان نشخص ذلك مبكراً ونواجهه بشجاعة وقوة ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم، كا ن يجب علينا أن نكتب مناهجنا ونعبد سلوكنا وحركتنا على مقاومة المشروع الصهيوامريكي وردعه لأنه لن يدعنا نعيش بسلام.

▪بعد ما حدث ليلة البارحة من إستهداف إرهابي وحشي أمريكي- صهيوني لمقرات الحشد الشعبي التي قاومت عدوان داعش وانتصرت عليه، علينا ان نتحول كشعب إلى مشروع مقاومة موحد يرفض الوجود الأمريكي ويحاربه  حتى آخر قدم من جندي منهم وحتى آخر نفوذ لذنب من أذنابهم وعملائهم الأذلاء، هذا خيارنا الوحيد لكي نعيش بحرية وكرامة في هذا البلد الذي يضيعه بعض من علية قومه بأطماعهم وجهلهم وتبعيتهم لمحتل كافر..

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الذي قبل بالعدوان الأمريكي على مقرات حشدية ليس وطنياً
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