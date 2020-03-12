المقالات

الدين الاسلامي يمنع الاصابة بالفايروسات


🖋  الشيخ محمد الربيعي

 

[[ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ]]

عندما تراقب الضجه الحاصلة على ظهور فايروس كورونا وان لاعلاج له غير الوقاية والمقصود منها بالدرجة الاولى النظافة تلتمس عظمة النظام الذي جاء به الدين الاسلامي الذي راعا في طيات احكامه جانب النظافة الجسدية لانسان منذ ولادته وحتى مماته ودفنه وتلتمس هذه العظمة عندما تبحث ببنود احكامة الفقهية في باب الطهارة وكيف يصيغ الاحكام لذلك الباب ، وعندما تبحر به ترى التألق في تقسيمات واحكام تجد منها الاهتمام الكبير كاشف عن اهتمام الحاضر والمستقبل لذلك الانسان ، وقد حث ذلك الدين القويم بايات واحاديث عدة تفصيلة ومجملة تشير الى منظومة طهارة لامثيل لدقتها وشمولية تفاصيلها ، ولذلك كانت قيمة النظافة من اهم القيم الاسلامية والاسلام ينظر اليها على انها جزء لايتجزء من الايمان ، الامر الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ في الشريعة الاسلامية ، اهتمام لايدانيه اهتمام من الشرائع الاخرة فلم يعد ينظر اليها على انها مجرد سلوك مرغوب فيه او متعارف عليه اجتماعيا فقط ، بل جعلها الاسلام قضية ايمانية تتصل بالعقيدة يثاب فاعلها ويأثم تاركها في بعض مظاهره بل وقد ادعم تلك الافعال من الطهارة بادعية اراد منها تكون المحلول المتعبد به تارة والحافظ من كل شر تارة اخرى .

محل الشاهد :

فأنا اوصي العالم ككل و الشعب العراقي  الحبيب بالاخص  مراجعة الايات والاحاديث والاحكام المشار فيها الى كيفية التطهير التي ستلمس من خلالها طهارة واقية حافظة قاتله لكافة الفايروسات بل ستجد نفسك في درع حصين من كافة الفايروسات وان كانت مصطنعه من الاستعمار ودول الاستكبار فراجعوا وارجعوا لدينكم تفلحوا وتنتصروا

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياسيون "تجار" أو يعملون لصالحهم
السلطات الصحية والمواطنين  ووباء كورونا
الدين الاسلامي يمنع الاصابة بالفايروسات
الدولة التي يحكمها "مستقيل"!!
ايران بثلاثين نقطة
٦ آذار ١٩٧٥..!
ملفات وقضايا ملحّة على طاولة شمخاني في بغداد
اجتمعات اللجنة السباعية 12/3/2020.
لماذا هذا الإجحاف..لننصف عادل عبد المهدي
خديعة الانتخابات المبكرة!...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك