الدين الاسلامي يمنع الاصابة بالفايروسات

🖋 الشيخ محمد الربيعي

[[ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ]]

عندما تراقب الضجه الحاصلة على ظهور فايروس كورونا وان لاعلاج له غير الوقاية والمقصود منها بالدرجة الاولى النظافة تلتمس عظمة النظام الذي جاء به الدين الاسلامي الذي راعا في طيات احكامه جانب النظافة الجسدية لانسان منذ ولادته وحتى مماته ودفنه وتلتمس هذه العظمة عندما تبحث ببنود احكامة الفقهية في باب الطهارة وكيف يصيغ الاحكام لذلك الباب ، وعندما تبحر به ترى التألق في تقسيمات واحكام تجد منها الاهتمام الكبير كاشف عن اهتمام الحاضر والمستقبل لذلك الانسان ، وقد حث ذلك الدين القويم بايات واحاديث عدة تفصيلة ومجملة تشير الى منظومة طهارة لامثيل لدقتها وشمولية تفاصيلها ، ولذلك كانت قيمة النظافة من اهم القيم الاسلامية والاسلام ينظر اليها على انها جزء لايتجزء من الايمان ، الامر الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ في الشريعة الاسلامية ، اهتمام لايدانيه اهتمام من الشرائع الاخرة فلم يعد ينظر اليها على انها مجرد سلوك مرغوب فيه او متعارف عليه اجتماعيا فقط ، بل جعلها الاسلام قضية ايمانية تتصل بالعقيدة يثاب فاعلها ويأثم تاركها في بعض مظاهره بل وقد ادعم تلك الافعال من الطهارة بادعية اراد منها تكون المحلول المتعبد به تارة والحافظ من كل شر تارة اخرى .

محل الشاهد :

فأنا اوصي العالم ككل و الشعب العراقي الحبيب بالاخص مراجعة الايات والاحاديث والاحكام المشار فيها الى كيفية التطهير التي ستلمس من خلالها طهارة واقية حافظة قاتله لكافة الفايروسات بل ستجد نفسك في درع حصين من كافة الفايروسات وان كانت مصطنعه من الاستعمار ودول الاستكبار فراجعوا وارجعوا لدينكم تفلحوا وتنتصروا

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