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اجتمعات اللجنة السباعية 12/3/2020.


مراقب

 

 

⭕️ - بالامس تم التوصل الى اختيار لجنة سباعية  مثلت اغلب الاطراف السياسية الشيعية.

⭕️ المهام الموكلة الى اللجنة السباعية هي:

 1/ اعداد ((منهاج)) لرئيس الحكومة المكلف وهو واضح واحد مفرداته بان يدير البلاد خلال سنة ويعيد هيبة الدولة ويهتم بتسيير الامور وان يقوم بالاعداد للانتخابات المبكرة.

2/ تحديد ((المعايير)) التي يتم اختيار المرشحين على ضوئها وغربلتها .

⭕️ يوجد كلام لاستبعاد من تم تكليفه سابقا , وربما هذا الكلام ينصرف الى الدكتور قصي السهيل واسعد العيداني من بين 24 اسم مطروح.

⭕️  يوجد في البين عمل  لتمرير بعض الاسماء منهم سلام المالكي وغيره اما الكاظمي فلا يوجد من يتبناه.

⭕️  اللجنة السباعية استبعدت كل الصف الاول وطرحت عدد من الصف الثاني .

⭕️ اللجنة السباعية تقوم بغربلة الاسماء واختيار اسمين او ثلاث لرفعها الى اللجنة القيادية لاختيار احدهم ولا يعلم احد ما هي اليات القيادة في الاتفاق على احد المرشحين هل التصويت ؟ ام الاغلبية؟ ام الاجماع ؟.

⭕️ ابرز الاسماء المطروحة 1- عبطان 2- محمد السوداني 3- علي الشكري 4- نعيم السهيل 5- سلام المالكي 6- قاسم الاعرجي 7- محمد حسن الموسوي واساتذة جامعات، واخرين.

⭕️ يقال ابرز الاسماء المتوقعة هم سلام المالكي، وعلي الشكري

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