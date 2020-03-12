نظرة لضربة التاجي من زاوية أخرى..

🖋 حسن السومري

مع اني افرح لأي صفعة لامريكا في العراق .. وأتفاعل معها ومنها ضربة الليلة في التاجي...ولكن احيانا وسط الفرح تمر الكثير من (الحقائق المزيفة)

🔻فعدم تبني اي جهة عراقية للضربة عدا جهة اسمها كتائب عز العراق أعلنت وهي مجهولة كالجهة التي أعلنت ضرب السفارة باسم كتائب الغضب.

🔺وسرعة الإعلان الامريكي عن الضحايا بخلاف المعروف عن الجانب الامريكي الذي عادة يخفي الحقائق والضحايا كما اخفت ضحايا عين الأسد بضربة ايران البالستية!! بينما أعلنت عنها بسرعة بضربة التاجي بالكاتيوشا!!

🟡اضافة لتباكي جيشها الإلكتروني على الحشد الشعبي لتثبيت انه الفاعل بالأذهان برغم عدم التبني من اي فصيل!!

🔶وتزامن الضربة مع قرار لمجلس النواب الامريكي يحد من صلاحيات ترامب بالحرب ضد ايران

🟢 وحديث اميركا قبل ايام عن جلب منضومات دفاع جوي باتريوت لحماية قواعدها من الهجمات وربما هذه الهجمة منها

🔸لعدم قدرة الحكومة العراقية على الحماية وضبط الفصائل ومنعها لابد من حماية أنفسنا

🔴 كل هذه المعطيات ترجح ان بعض الحقائق مزيفة ولكن بالنهاية مهما فعلت وتحايلت اميركا فمصيرها الرحيل فقد انتهى زمن الفرض كما انتهى زمن القطب الواحد الذي يحكم العالم.

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