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🔴 #نقطة_نظام 🤚 الوباء الايراني


 

سمارا المقاتلة

 الغباء الاعلامي الخليجي الفاشل الفاضح وصل لأعلى مستوياته في كشف الحقد الأعمى السعودي تجاه ايران لدرجة ان اعلامهم الممول اصبح يكتشف مصطلحات علمية طبية كما تشتهي انفسهم الإمارة بالسؤ .. فقد وصل بهم الحقد لحرق حتى ورقتهم الاخيرة ونحن ما زلنا في بداية الشوط الأول من الحرب العالمية الثالثة التي بدأت بأطلاق فايروس كورونا الذي تصدر نشرات الأخبار العالمية ... وكالعادة أثناء تصفحي لعدد من القنوات العربية والغربية لمتابعة اخر المستجدات الإخبارية و السياسية على القنوات المحلية و العالمية استوقفني مصطلح على قناة العربية حول فايروس كورونا مصطلح عجيب غريب مضحك مبكي لم اسمع به من قبل لا في الاوساط الشعبية الغربية ولا العربية لا السياسية ولا الطبية ولا  في القنوات الغربية ولا المحلية !!  مصطلح انفردت به قناة العربية او  يكاد ان يكون اكتشاف سعودي خاص بهم !!

فقناة العربية التي تروج لأل سعود كشفت مستوى الحقد السعودي تجاه ايران لدرجة ان تطلق على فايروس كورونا المنتشر في جميع دول العالم بالوباء الايراني !!! رغم ان بداية ظهور الفايروس او الوباء هو في مدينة ووهان الصينية !!!

بل ورغم أن الوباء كان بداية اكتشاف ظهوره هو في مدينة ووهان الصينية إلا أن حتى منظمة الصحة العالمية لم تتجرأ لتطلق عليه بالوباء الصيني !! بل و حتى المختبرات الطبية المخابراتية الدولية المعادية لأيران و التي تعمدت صنع و نشر الفايروس لم  تتجرأ ايضا ان تطلق عليه أيضا بالوباء الايراني فأي حقد ممزوج بغباء يمتلكه آل سعود !!!

 فعلا امر غريب

 سعودي عجيب

 والله يطيح حظج أمريكا .

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