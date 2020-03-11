المقالات

ماي بوي عراق..!


محمد الساعدي

 

 

من لا يعرف معنى ما يبوي افريقيا ، يراجع مقولة مانديلا الرجل الذي قهر السجن والمعتقل وحرر امة كاملة بمقولته الشهيرة ماي بوي افريكا، وتعني عودة افريقيا . فاليوم ونحن نعيش ساعات بين دماء ووباء ارى بان من الواجب علينا ان نراجع ونرى غيرنا كيف تجاوز الازمة وانهاها ، فالانسان بطبيعته يولد محبا لا كارها ، فالكره نتعلمه في الحياة بينما نولد بالفطرة محبين صالحين لا فاسدين ولا مخربين ولا خونة ولا عملاء .

اقولها وانا مؤمن بها ان الوضع لا ينفع معه التصعيد من اي جهة سواء اكانت حكومية او سياسية او حزبية او طائفية او عرقية او مجتمعية ، بل الجميع بحاجة الى الجلوس قليلا والتفكير كثيرا ، فصناديق الاقتراع كانت بين ايدينا ونحن من اضاعها واعطى الحق لهذه الفئة ان تتحكم بمصائرنا وان يتسلط علينا فاسديهم .

وهل من المعقول ان يبيع اهل قرية كاملة اصواتهم لشخص مقابل راتب 250 الف دينار فقط،  وهو الذي يستلم بأسمائهم اكثر من ضعف المبلغ شهريا وهم فرحين مستبشرين ، وهل يعقل ان تباع البطاقة الانتخابية بمبلغ مئة دولار فقط ولأربع سنوات، اي استهانة قدمناها لهم بأنفسنا ومستقبل ابنائنا . كان حريا بنا ان نعرف ان الامين لم يقم بخيانتنا بل نحن من أئتمن الخائن واعطاه الحق بان يكون متصرفا بنا ، وهنا يجب علينا ان نطالب بشيء معقول ومقبول وان نخاطب البرلمان والسياسيين والحكومة بمطلب نعرف ان تحقيقه امر مفروغ منه ، وهو ان يتم التعديل اولا للدستور وللقوانين ، ومن ثم نطالب بحل البرلمان والحكومة لا ان نطالب بحلها قبل ان يشرعون قوانين تتلائم مع ما نريد ، لان كل تأخير في المطالب يحقق لهم الاهداف التي يبحثون عنها وهو بقائهم اطول فترة ممكنة على سدة الحكم وإطالة عمر البرلمان،  وهو الامر الذي بدات الامور تسير باتجاهه نتيجة لضياع القيادة وغيابها.

وما ان وصلت انباء كورونا الى العراق وانخفضت اسعار النفط حتى اشتدت الازمة اكثر فاكثر لتعلن عن حرب ثانية وثالثة والتي من الممكن لها ان تغير العادلة من جهة وان تبعثر الاوراق سواء اكانت للمتظاهرين او السياسيين .

هنا يجب ان نعرف مقدار خطورة الموقف لنتخذ ازائه الحل الذي قد يعطينا وقتا لتدارك الامر ، فالوباء قد يكون اليوم مخيفا بدرجة قليلة لكن ان انتشر لا سامح الله فقد تكون النتيجة سيئة جدا ، في ظل غياب وعي صحي مجتمعي وبنى تحتية صحية متدنية جدا. القادم قد يعتقد البعض انه جيد لكن المقدمات تشير الى اننا وان كنا من اقل الدول اصابة بالوباء ، لكن قد تنحرف النتائج وتتغير في لحظة كما حصل في مصر لتعلن انها الثانية على مستوى العالم من حيث الانتشار والاصابة .

 اليوم حريا بالحكومة المستقيلة والبرلمان الذي انشغل باختيار شخصية رئيس الحكومة ان يتحركا باتجاه اخر وان يكون الشعب رقيبا على التحرك لتامين الحياة للشعب قبل اختيار الرئيس.  لان من ابجديات المنطق تقديم الاهم على المهم والحفاظ على حياة الشعب اهم من اختيار رئيس ، هو مؤقت لا شغل له الا التهيئة للانتخابات، وموازنة عام واحد، وقانون يغير الوجوه.

 فاذا رجعنا الى بداية الحديث ومقولة مايبوي افريكا كانت الغاية منها الحفاظ على جنوب افريقيا كاملة والتضحية بالجزئيات من اجل شعب كاملة وعودته للحياة . فهل هناك من سيكون مانديلا العراق لينقذ هذه الامة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماي بوي عراق..!
لماذا حطت كورونا رحالها في إيطاليا؟!
كورونا المرض العار
الايمان ... ينتصر
إختلاف على أصل القضية
كورونا الصين من مشكلة الى فرصة..!
مخاطر عجز الموازنة بين  الاسباب والحلول ...
التنوع المؤسساتي داخل المجتمع الإستخباري الأمريكي (IC)
الطرگاعة الكبرى
ابعاد أستراتيجية للقمّة الروسية التركية في موسكو و للقمة التركية الأوربية في بروكسل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك