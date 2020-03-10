بلاسخارت تعمل لحساب من ؟!

حسام الحاج حسين

تقريرها الاخير امام مجلس الأمن الدولي تصف العراق كأنه ثكنة عسكرية تدار من قبل ميليشيات لاتسمح بتطبيق القانون وانهم يمنعون العراق من النهوض وتقوم الحكومة في بغداد بقتل واعتقال المتظاهرين بشكل ممنهج .

تقرير بلاسخارت يفتح شهية وزارة الخزانة الامريكية ووزير خارجيتها المتطرف بومبيو .

لاعداد قائمة عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات وقيادات سياسية وأمنية ومن ضمنها السيد عادل عبدالمهدي حسب التسريبات في واشنطن .

السيدة بلاسخارت تجاوزت حدود الدبلوماسية وغادرت الحيادية

في نقل الواقع العراقي من جميع الزوايا التي يجب ان تنقل للعالم .

اكثر الممثلين للأمين العام للامم المتحدة وفي جميع الأزمات الدولية ( ليبيا واليمن والعراق ) لم يكونوا أمناء بل بالعكس كانوا ينحازون بشكل واضح لطرف دون الاخر الى ان تعلوا الصيحات والمطالبات بتغييرهم ،،،!

الى اين تريد ان تصل وهل تعمل على عودة العراق الى الوصاية الدولية ويكون تحت البند السابع لان حسب التقرير العراق بلد مستباح ومتناحر ويحتاج الى ان يوضع تحت الوصايه الدولية .

من وراءها وما هي اهداف الممثلة الخاصة ،؟؟؟

هل تتابع النخب العراقية دور هذه السيدة ،،،؟

والى ماذا ترمي من خلال تشوية الواقع ،،؟