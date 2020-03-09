فنطازيا الزوري..!

أحمد لعيبي
اجيت اشتري زوري ..
من الكرادة
واحد يبيع بعربانه صايرة هوسة
عليه والزوريات قليلات ..
والكيلو بست الاف واذا يشويه
يصير بعشرة ..
كتله ما يصير بخمسة توزنلي كيلوين..
شو هذا انكلب عليه مثل عتاب الدوري ..
انت شنو تكلي ..
وليش بخمسة ..
ما عاجبك لا تشتري ..
روح ما ابيعلك ..
كفيلكم الحمزة ابو احزامين ابتليت على عمري
مثل الح...شد اللي ما سلم على روحه ولا روح
الشايب مالته..
كتله عمي على كيفك ..
هسة شكتلك ..
قابل نزعت سترتي مثل الحلبوسي
قابل كتلك ترتري ..
قابل هفيتك بدخانية..
حركَت عربانه الزوري مالتك ..
حركت تاير كبال الزوري ..شجاك..
كالي ما عاجبني ابيعلك..
كتله ليش خويه ..
قابل اني ابو تك تك وضايج مني لان اتزوجتني
دكتورة وعافتك ..
قابل اني اريد وطن نفطه تهريب
وساسته حرامية وكيرونا تارسته ترس
ولوما الح شد هسة كلنا كاعدين بالفاو...!!
دار وجهه عني وعافني احجي بوحدي ..
وكام يسولف بالتلفون ..
ويوزن سمج للعالم الواكفه..
ليش ما عطس واحد من الواكفين..
وهيه كلها طفرت وام البنين
عبالك داعش اول ما طبت للموصل
والزلم تطافرت..
انوب بقيت لازم العشرة بايدي..
ولا الوادم ظلت..
ولا ابو الزوري ..
ظليت بس اني والزوريات والعربانه..
التفت يمنه
التفت يسرة ..
ماكو احد ..
صعدت السيارة وعفت الزوري
شغلت الراديو طلعلي اعلان نص اخطاء لغوية..
اغسل يديك ٢٠ثانية كل مرة ..
كلتلهم اني غاسل ايدي من زمان ..
من الساسة والبلد ومن ابو الزوري..
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