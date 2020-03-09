في رحاب القيادة الإلهية النبوة والإمامة

الشيخ مضر البصري

✍🏻ايها الاحبة الهداية الإلهية عبر القادة المهديين الذين اختارهم الله لهداية عبادة هي سنَة الله الدائمة لخلقه الذين زودهم بالعقل والعلم وسلحهم بسلاح الإرادة والعزيمة والثبات والاختيار ، وتستمر مسيرة الهداة الربانيين على مدى العصور والدهور الى يوم القيامة فلا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مستوراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته من أبينا آدم ع الى أن ختمت النبوة بمحمد ص وانتهى أمر الهداية الى عترته صلوات الله عليهم اجمعين ، والتي هي خير العترة ..،

ونحن اليوم في ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام

ونستذكر قامة من قامت هذه الدنيا التي ليس لها نظير بعد رسول الله ص ذلك وهو علي ابن ابي طالب ع وهو ابو هذه العترة المباركه وهي محط الرساله ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابع الحكم والأعظمون عند الله قدراً يحفظ الله بهم حججه وبيناته بهم عُلِم الكتاب وبه عُلموا فيهم كرائم القران وكنوز الرحمن فهم الراسخون في العلم ....... ، ومن هنا ايها الأحبة والأعزه نعرف من هم هؤلاء العِظام . نحن اليوم في رحاب امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ع ، هذا الرجل الكبير وهو أفضل شخصية عرفها التاريخ بعد رسول الله ص، ولم تعرف البشرية في تاريخها الطويل رجلاً أفضل من علي ع ،بعد رسول الله ص

وعقد ارباب الصحاح وغيرهم من المحدثين فصولاً خاصة بفضائل علي ع في احاديث النبي ص ، ولم يسجل لأحد من الفضائل ما سجل لعلي بن ابي طالب ع ، بالرغم من كل ما ناله علي ع من سبٍ وشتم على المنابر طوال حكم بني أُمية وما تداوله مبغضوه وهم في صدد انتقاصه حتى لم يجدوا للعيب موضعاً فيه "* ومما قاله عمر بن الخطاب ان رسول الله ص قال ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي ، يهدي صاحبه الى الهدى ويرده عن الردى *" ، ولقد اعترف الخلفاء جميعاً

بأن علياً اعلم الصحابة وأقضاهم وإنه لولا علي ع لهلكوا حتى صارت مقولة عمر مضرب الأمثال : لو لا علي ؛ لهلك عمر ، ولما بلغ معاوية لعن ..، خبر مقتل علي بن ابي طالب ع قال "* ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابي طالب *"،

وقال بعضهم "*كان علي بن ابي طالب ع في هذه الأُمة مثل المسيح بن مريم ع *

*في بني إسرائيل احبه قوم فكفروا في حبه ،وابغضهُ قوم فكفروا في بغضه *"

*فهذا هو علي بن ابي طالب عليه السلام.

*في هذه الدنيا كلها من هو اصبر من علي، ع ومن جهاد علي، وشجاعة علي، واستقامة علي ،وثبات علي، وإرادة علي، وطاعة علي، وسخى علي ،وجودي علي *،

ماذا نقول عن علي بن ابي طالب عليه السلام. وهو الذي يقول "سلوني" من قالها غير علي ع . علي عليه السلام مدرسة في كل جناب من جوانب الحياة

علي ع لقد قالوا لعلي ع لقد زينت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك ولهي إليك أحوج منها إليك ، هذا أمير المؤمنين عليه السلام. واختم البحث بمقولة المسيحي (جورج جرداق ) في كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية،

*إن علي بن ابي طالب من الافذاذ النادرين إذا عرفتهم على حقيقتهم بعيدآ عن الصعيد التقليدي عرفت ان محور عظمتهم إنما هو الإيمان المطلق بكرامة الإنسان وحقه المقدس في الحياة الحرة الشريفه وبأن هذا الإنسان منظور ابدا وبأن الجمود والتقهقر والتوقف عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليست إلا نذير الموت ودليل الفناء *،

ويقول آخر أن* الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام. *عظيم العظماء نسخة *مفردة لم ير لها الشرق* ولا الغرب صورة طبق الأصل لا قديما ولا حديثا *

*فسلام عليك يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين يوم ولدت ويوم ربيت في حجر الرسالة ويوم جاهدت من أجل أن تعلوا راية الإسلام خفاقه ويوم صبرت ونصحت ويوم بويعت وحكمت ويوم كشفت النقاب عن براثن الجاهلية المتسترة بشعار الإسلام ويوم استشهد وانت تروي بدمك الطاهر شجرة الإسلام الباسقه ويوم تبعث حيا وانت تحمل وسام الفوز في أعلى عليين .

أسأل الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

ونبارك لكم ولادة أمير المؤمنين عليه *السلام. جعلنا الله وإياكم من *المتمسكين بولايته ع ومن السائرين *على نهجه ونهج أبنائه عليهم السلام *.

ونسالكم الدعاء.