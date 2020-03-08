لمن يهمه الامر..ماذا يجري في "السعودية"..!؟

محمد صادق الحسيني

‎افاد مصدر استخباري رفيع المستوى ، بخصوص الاضطرابات التي تشهدها عائلة آل سعود حالياً ، بما يلي :

1- ان من يدير العمليات الهادفة الى ضمان تولي العرش السعودي ، من قبل محمد بن سلمان ، هي غرفة عمليات أمريكية -إسرائيلية ، يشارك في عملياتها احياناً مدير مكتب بن سلمان . علماً ان مقر هذه الغرفة في السفارة الأميركية في الرياض . وهي تضم اربعة ضباط عمليات اسرائيليين الى جانب سبعة ضباط امريكيين ، يشرفون على تنسيق العمل الميداني لما مجموعه ١١٢ ضابطاً ، من المرتزقة التابعين لشركة بلاك ووتر الأميركية ، وهم ضباط لواء كامل من هؤلاء المرتزقة ينتشر في قواعد مغلقه وخاصة به في منطقة الرياض .

2- ان السبب الرئيسي لتصرفات محمد بن سلمان النزقة والخطيرة واعتقاله عمه ، الامير احمد بن عبد العزيز ، وابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف ، هو الوضع الصحي للملك سلمان ، والذي يواصل التدهور بشكل سريع ، وبدء اركان العائلة السعودية ( فروعها ) بعقد سلسلة لقاءات ومشاورات لاختيار خليفة لسلمان ، غير ابنه ولي العهد الحالي .

3- من هنا قررت غرفة العمليات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في الرياض تنفيذ انقلاب استباقي ، لقطع الطريق على المشاورات التي كانت جارية ، واعتقلت اهم شخصيتين كانتا تدير تلك الاتصالات ، الا وهما الامير احمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف .

4- كما اكد المصدر ان حملة اعتقالات واسعة يجري تنفيذها ، منذ فجر اليوم ، بين ضباط الحرس الملكي طالت ٦٤ منهم وضباط الحرس الوطني الذين اعتقل ٥١ ضابطاً منهم ، بالإضافة الى ٤٢ ضابطاً من ضباط وزارة الداخلية السعودية .‎علماً ان جميع هذه الاعتقالات نفذتها وحدات تابعه لشركة بلاك ووتر ، الذين كانوا يرتدون زيًا عسكريًا اسود اللون وأغطية رؤوس لا يظهر منها الا العينين . وقد تم تنفيذ الموجه الأكبر من هذه الاعتقالات بين الساعة الواحدة والخامسة فجراً بتوقيت الرياض . ولا زالت عمليات الاعتقال متواصلة وان بوتيرة اقل نسبياً .

5- يتوقع المصدر ان تسفر ممارسات بن سلمان ، ضد أفراد عائلة آل سعود ، الى انفجار صراع مسلح بين الاطراف المتناحرة في العائلة وذلك فور وفاة الملك . خاصة وان قوات الحرس الوطني السعودي لا تكن الكثير من الود لمحمد بن سلمان وان العشائر التي تنحدر منها هذه القوات هي عشائر موالية لمحمد بن نايف حتى الآن ورغم كل محاولات محمد بن سلمان لاستمالتها الى جانبه . وهذا يعني ان التمرد المقبل على بن سلمان سينطلق أولاً من الحرس الوطني ويمتد لاحقاً الى قوات وزارة الداخليه ( محمد بن نايف ) وصولاً الى الجيش .

6- ويضيف المصدر قائلاً ان تطورات الميدان العسكري في اليمن قد تشكل الضربة القاضية لبن سلمان وترجح كفة خصومه ، خاصة اذا ما استكملت قوات الجيش اليمني ، وحلفاؤها أنصار الله ، السيطرة على محافظة الجوف وتابعوا اندفاعتهم جنوباً وشرقاً ، في محافظة حضر موت ، ذات الاهمية الاستراتيجية الكبرى ، والتي تعتبر مدخلًا رئيسيًا للسيطرة على محافظة المهرة ، المعادية للسعوديه ، والتي تشهد اشتباكات يومية مستمرة ، بين ابناءها وبين القوات السعوديه هناك. ‎اي ان استكمال قوات صنعاء لسيطرتها على الجوف سيعني ، من الناحية الفعلية ، هزيمة السعوديه في حرب اليمن وبالتالي خسارة بن سلمان لكل اوراقه التي كان يعتقد انها ستوصله الى سدة الحكم . اذ ان خسارة الحرب في اليمن ، كما يضيف المصدر ، تعتبر من وجهة النظر الاميركيه الاسرائيليه انتهاء الدور الوظيفي الذي كان مناطًا بمحمد بن سلمان ، وهو السيطرة على اليمن وبالتالي السيطرة على مضائق البحر الأحمر وبحر العرب ، في اطار استراتيجية الولايات المتحده الراميه ، للسيطرة على الممرات المائية الدوليه المؤدية الى الصين ، وذلك في محاولة لخنقها اقتصادياً .

7- من هنا ، اي من منطلق هزيمة اليمن ، فأننا لا نستبعد ان تتخلى الولايات المتحده عن دعمها لمحمد بن سلمان ، خاصة وأنها قد قبضت ثمن هذا الدعم سلفاً ، عندما دفع لها نصف ترليون دولار خلال زيارة دونالد ترامب للسعوديه .

بعدنا طيبين قولوا الله

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