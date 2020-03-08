صحة غيرك قبل صحتك

واثق الجابري

فايروس كورونا أشبه بالحرب التي تشن على الشعوب وعند الحروب لا يمكن الانتصار دون تعاون وشعور جماعي بالمسؤولية ومع فايروس لا يعرف أين تواجده ومن ناقل له لابد من اتباع النصائح الصحية ومنها الابتعاد عن التجمعات ورغم محاولة المستشفيات منع زيارة المرضى الراقدين الا ان العشرات يتدافعون على أبواب المستشفيات للدخول اثناء الدوام الرسمي لزيارة المرضى وبمخالفة القانون وأوقات الزيارة وخطر العدوى وأنت تقف امام المستشفى تجد شاباً يحمل كيلوين موز وكيلوين برتقال وكيلوين لالنكي وكيلوين رمان وكيلوين كعك وكيلوين جرك وكيلوين وكيلوين ولما تسأله هذا لمن يقول للمريض؛ زين هو المريض ممكن يأكل كل هذا الأكل ؟! يجاوبك للمرافقين وهذا زين مو مثل الآخر جايب صينيتين بها سمكتين وصندوق ماء وصندوق ببسي وصندوق لبن وطبعا وياها طرشي وبصل وصاص وخضراوات وهم من تسأله يقول للمريض ويطلع الأخ مسوي عزيمة يم المريض زين اذا كل مريض بهذا الشكل. شلون ميصير التلوث وشلون يرتاح المريض التعبان ويجاوبوك مو عاداتنا وتقاليدنا

يا اخوان كورونا ما تعرف عدو من صديق لماذا هذا التدافع ولماذا تكتب وزارة الصحة توصيات وأصلا ولا واحد يقراها وبالمناسبة دول عظمى هزها فايروس كورونا ونحن بهذه الممارسات بس الله أليستر لأن بعض المشتبه بهم لا يبلغ لا هو ولا ذويه وتروح شوف ابو المطعم اذا على أساس لابس كفوف تشوفه بحك رأسه ويحك خشمه ويشيل قنينة الغاز وينطيك الأكل على اساس لابس كفوف والآخر يتخلص من النفايات بالشارع والكلنكس هذا اذا به إنفلونزا يا اخوان الصحة مسؤولية الجميع والإنسان مو مسؤول فقط عن نفسه وصحته بل عن صحة الآخرين وبالذات في هذا المرض وبعدين الشكوك بالمؤسسة الصحية من شخص بينما هي مخصصة لخدمة المريض مو خدمة كل مريض. وياه عشرة أشخاص يأكلون ويدخنون ويلقون نفاياتهم بالممرات كلنا مسؤول وعن صحة غيرنا اكثر وصحتنا نحن نتحمل المها أما ألم الآخرين نحاسب عليه.

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